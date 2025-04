¿De cuánto tiempo debe ser la siesta y por qué? La siesta perfecta tiene un detalle que a muchos no les gustará, pero no respetarlo podría generar consecuencias que no son para nada agradables para el organismo y las siguientes horas de sueño.

15 de abril, 2025 | 17.37 Cuánto debe durar una siesta Hay momentos donde la rutina demanda un freno de manera obligada y la siesta puede ser la respuesta adecuada para recomponer energías para darle fin a las actividades que quedan por delante. Aunque no todos aconsejan que esta práctica se lleve a cabo de forma libre, sino que dan una serie de pautas para aprovechar sus beneficios como también cuidar al organismo y así evitar ciertas consecuencias no deseadas. La siesta que se desarrolla por fuera de los días laborales no se encuentra sujeta a grandes consideraciones, porque se trata de un momento de descanso que las personas tienen. Esta puede ser utilizada para realizar la digestión después de una comida sustanciosa o llegar bien despiertos a un evento que se desarrollará hasta altas horas de la noche. Todo cambia cuando esta actividad se produce durante una jornada de trabajo. Cuánto debe durar una siesta "Cosas que me hacen extremadamente feliz: tener razón, dormir siesta y tener razón", expresó Palanttt, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Si bien hay una tendencia en sus palabras, el hecho de dormir un rato por fuera de los horarios regulares es algo que muchos usuarios apoyaron. Una práctica que muchos manifestaron querer realizar pero por diferentes motivos no cuentan con la chance de poder llevarla a cabo. ¿Cuántas horas se deben dormir? De acuerdo a lo que la Dra. Irene Rubio Bollinger señala en su blog, lo primero a considerar sobre la siesta es que la misma debe darse antes de las 15. Esto se debe a que cualquier otro horario comenzará a generar problemas con el descanso nocturno, lo que puede provocar ciertas consecuencias negativas en la siguiente jornada. Una segunda observación recomienda que el tiempo de la siesta no sea tan extenso. "Trata de tomar siestas de solo 10 o 20 minutos. Cuanto más tiempo duermas la siesta, más probable es que te sientas atontando después. Sin embargo, los adultos jóvenes podrían tolerar siestas más largas", comentó. Esto permitirá que una persona al despertarse no experimente sensaciones de aturdimiento y desorientación que podrían generar complicaciones para afrontar el resto de las actividades que quedaron pendientes. ¿Por qué se recomienda usar desodorante por las noches y no de día? Hay dos momentos que son recomendados como los ideales para la aplicación desodorantes y aprovechar sus efectos. Uno es después de salir de la ducha, debido a que las axilas se encuentran limpias, además de que no existen rastros de transpiración en el cuerpo. Mientras que el segundo se vincula con la noche, pero antes de irse a dormir. Aunque no lo parezca, ponerse desodorante durante las horas de sueño prolongadas puede provocar un efecto más que positivo en el cuerpo. "El momento previo a ir a dormir es uno de los mejores para aplicar desodorante o antitranspirante. Esto se debe a que tu temperatura corporal baja y las glándulas sudoríparas están menos activas durante la noche, lo que le da a la fórmula la oportunidad de realmente actuar", explican desde Dove.

