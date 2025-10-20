Una experta en limpieza contó cómo acelerar el proceso de secado de ropa.

El proceso de secado de la ropa es fundamental para el resultado final después del lavado, ya que si no se hace de manera correcta puede acumular humedad y mal olor. De ese modo, una experta en limpieza dio a conocer un tip que asegura que no falla para acelerar el tiempo de secado de las prendas de vestir.

El ingrediente clave para llevar adelante este truco es, nada más y nada menos, que el arroz: un artículo del medio El Mueble comparte el tip de Lucía Lipperhiede, quien asegura que poniendo una bolsa de arroz cerca de la ropa secándose el proceso se acelera, ya que el alimento absorve la humedad de la tela.

Este se trata de un truco ideal para aquellos que no tienen demasiada exposición al sol en los ambientes de su casa y se les complica el proceso de secado de ropa. Otra opción es poner el tender cerca de un calefeactor o estufa, pero se trata de un tip más caro y, además, no apto para temporadas de verano y primavera.

Otros trucos para que la ropa se seque más rápido

Centrifugado potente: usá el programa de centrifugado más fuerte del lavarropas para sacar la mayor cantidad de agua posible antes de colgar o secar.

Toalla absorbente: si una prenda quedó muy mojada, envolvela en una toalla seca y apretá o enrollá para que absorba el exceso de humedad.

Perchas y espacio: colgá la ropa en perchas y dejá separación entre prendas para que el aire circule y no quede humedad atrapada.

Ambientes ventilados: abrí ventanas o usá ventilador para que haya corriente de aire. Aunque no haya sol, el movimiento del aire acelera mucho el secado.

Calefacción estratégica: si hace frío, acercá las prendas a una fuente de calor (radiador, estufa o calefactor) pero sin apoyarlas encima para evitar daños o malos olores.

Ropa secándose.