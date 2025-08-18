Imperceptible y práctico: cómo el el tender "invisible" que marca tendencia en hogares con poco lugar.

En Europa, un nuevo fenómeno en el mercado del hogar está revolucionando la forma de secar la ropa: tenders plegables y colgables. Estos tendederos, compactos y eficientes, ofrecen una solución ideal para quienes cuentan con espacios reducidos, practican vida sustentable sin usar secarropas o simplemente buscan simplificar su rutina.

Este tipo de tendedero combina materiales ligeros como aluminio o acero con revestimiento anticorrosivo y un diseño inteligente que permite desplegar la superficie de secado en cuestión de segundos y luego guardarlo sin ocupar espacio. Algunos modelos ofrecen entre 14 y 25 metros lineales de tendido, todo en menos de un metro cuadrado cuando están plegados.

Un buen ejemplo es el Leifheit Lino Pop-Up 140, ampliamente apreciado en el mercado europeo. Al ser ultra liviano, se despliega con una sola mano y ofrece una amplia superficie de secado en cuatro brazos con cuerdas inclinadas para facilitar el acceso. Además, se pliega hasta ocupar apenas 12 cm de ancho, lo que facilita su traslado y guardado en espacios como baños o lavaderos pequeños.

Beneficios del tender plegable para la ropa

Además de aportar menos ruido visual y permitir organizar mucho mejor el espacio, este tipo de tendederos ayuda a que la ropa se seque mucho mejor y sin olor humedad. Al permitir que las prendas queden bien estirada se seca mucho más rápido con el aire que ingresa. Además, que con este tipo de colgado la ropa queda sin arrugas por lo que también se ahorra tiempo de planchado.