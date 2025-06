Despedite del olor a pis de gato: el producto de limpieza con el que se puede eliminar por completo.

Solo los dueños de gatos saben lo complicado que es eliminar el olor a pis cuando nuestra mascota hace sus necesidades en algún lugar que no debe. Y es que, al ser depredadores naturales, estos animales orinan con olor muy fuerte para marcar su territorio lo que hace que algunas áreas de la casa queden oliendo mal incluso se si las limpia persistentemente. Esto se debe a que no se trata de la intensidad de la limpieza, sino de la precisión: hay que utilizar un producto en específico que garantiza que el olor se vaya.

Actualmente, el mercado de las mascotas ofrece muchas soluciones para los dueños de gatos: vienen piedritas o arena aglutinante o de gel que sirven para absorber los malos olores y así asegurar que no se dispersen por la casa. Pero hay veces que por estrés o marcaje de territorio, los gatos orinan fuera de su arenero y el olor se esparce por toda la casa. Este accidente, que es más común de lo que muchos piensan, tiene una solución sencilla: vinagre y agua.

El problema con el pis de gato es que libera amoníaco, un componente con olor muy fuerte que está presente en menor o mayor medida en la mayoría de los productos de limpieza por este motivo es que el olor no se termina de ir. Además, si no se elimina por completo este olor, es probable que el animal vuelva a hacer pis en el mismo lugar. Por este motivo, es importante utilizar vinagre ya que ayuda a neutralizar el aroma para que ya no se sienta más, incluso para el olfato tan agudo de los gatos.

Cómo limpiar correctamente el pis de gato

Lo primero que hay que hacer es absorber el pis con una servilleta, no refregar porque sino el probable que el aroma se disperse. Una vez que el líquido ya no esté en el piso, desechar la servilleta fuera de casa y rociar el piso con una mezcla de vinagre y agua y dejarlo actuar por 10 minutos. Una vez pasado este tiempo, lo mejor es pasarle un trapo limpio con agua y luego desinfectar la superficie con alcohol si es que el material del piso lo tolera.

Recién al día siguiente, cuando el olor a pis se haya neutralizado por completo, se recomienda limpiar el piso con un producto aromatizado que aporte rico olor al entorno. Pero si no se espera el tiempo prudencial o se elige otro producto de limpieza para limpiar en primer lugar, es probable que solo se disimule el olor por unas horas y luego vuelva a sentirse.

Despedite del olor a pis de gato: el producto de limpieza con el que se puede eliminar por completo.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los gatos que no están castrados suelen tener pis con olor más fuerte, ya que lo usan en épocas de reproducción para marcar territorio. Si tu gato está castrado y empezó a hacer pis fuera de sus piedritas o en un lugar poco habitual, lo mejor es consultar con un veterinario para descartar problemas de salud o algún tipo de estrés por algún factor externo.