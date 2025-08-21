El 98% de los argentinos asegura que las papas fritas los hacen felices.

En el marco del Día Mundial de la Papa Frita, Burger King Argentina llevó a cabo una encuesta nacional que confirmó lo que parecía una obviedad: las papas fritas son sinónimo de felicidad para los argentinos. El 98% de los consultados aseguró que este clásico infaltable en la mesa los hace sentir más felices.

El estudio reveló, además, que el 83% prioriza la textura crujiente por encima de cualquier otro factor, mientras que el 71% se inclina por las papas de restaurante antes que las de cualquier otra opción. Más de la mitad (58%) confesó que suele comerlas antes que la hamburguesa, y un contundente 96% se declaró fanático absoluto de este acompañamiento.

Cuando se trata de salsas, el cheddar se lleva el primer puesto con el 55% de las preferencias, seguido por el ketchup (46%) y la mayonesa (39%). Sin embargo, un 20% aseguró que no necesita nada extra: las disfruta tal como vienen.

Por qué las hamburguesas se acompañan con papas fritas

Las papas fritas son más que un complemento: son un producto estrella. Preparadas sin ingredientes artificiales y con el equilibrio justo entre crocancia y sabor, se convirtieron en un sello de todas las cadenas de comidas rápidas. Desde Burger King declararon: “Que más del 80% de los argentinos destaque la crocancia como lo más importante confirma que nos eligen por su sabor y calidad, y nos impulsa a seguir innovando, siempre manteniendo nuestro compromiso de ofrecer productos 100% libres de ingredientes artificiales”, afirmó Fernando Mayoral, Gerente de Marketing de Burger King Argentina y Chile.

Las papas fritas son la mejor guarnición para acompañar a las hamburguesas.

Para celebrar la fecha (20 de agosto), la cadena lanzó una promoción especial: 2x1 en Pote King de papas fritas y balde de papas + salsa Oasis Cheddar a solo $4.990, disponible por tiempo limitado en todos los locales del país.