¿En qué situaciones y por qué el colectivo puede no obedecer la señal de alto?

Por qué los colectivos no están obligados a parar siempre.

Al momento de subirse a un colectivo o tener la decisión de tomar uno, se debe considerar que hay una serie de normas que se deben respetar y una de ellas se encuentra vinculada con la señales de frenado. No todos los colectiveros se encuentran obligados a respetarla. Algo que pocos conocen y como consecuencia expresan un malestar no justificado porque entienden que decidieron ignorarlos.

La señal de solicitar el servicio es universal, porque solo alcanza con levantar la mano para que el chofer entienda que debe frenar su andar. Lo mismo sucede cuando uno se encuentra a bordo y hace uso del timbre que se encuentra en las puertas del medio como la de la parte trasera. Son dos momentos en los que la unidad responderá a las necesidades de los pasajeros.

"Modo de autogestión barrial en San Cristóbal, Buenos Aires", expresó Aracalacana, como figura su usuario de X (ex Twitter). Esto permite apreciar que le sacó una foto a una parada en donde se le anuncia a los pasajeros que una línea se detendrá a dos cuadras de distancia. Lo particular es que no se trata de la única línea, debido a que el 98 hizo uso de un cartel de publicidad en la vía pública para informar que el ramal de Quilmes se detiene allí.

Esto permite entender por qué algunas unidades de colectivos no se detienen en las paradas señaladas, pero el cambio de posta no es la única explicación que se desprende. Muchas veces los colectiveros toman la decisión de no frenar porque se les pidió en una parte donde no está permitido estacionar y de hacerlo podrían generar un caos en el tránsito, no corresponde al recorrido de la línea o simplemente la unidad alcanzó el máximo de personas que puede transportar.

¿Habrá colectivos el 1 de mayo?

El próximo jueves se celebrará en varios puntos de la Argentina el feriado del 1 de mayo, pero no todos contarán con la posibilidad de quedarse en el hogar para descansar y disfrutar de una jornada que acorta las jornadas laborales además de entregar la presencia de un nuevo fin de semana de gran tamaño.

Las líneas de colectivo anunciaron que tendrán un funcionamiento similar al cronogramas de día domingo. Esto permite entender que la frecuencia será reducida y se tendrá que esperar una cierta cantidad de tiempo más que considerable para hacer uso de una unidad. Lo mismo sucederá con el servicio que ofrecen los trenes y los subtes.

Por otro lado, la localidad de Olavarría comunicó que las empresas de colectivos Tu Bus y Las Sierras tomaron la determinación de no ofrecer servicio al público este 1 de mayo. "Esta decisión ha sido consensuada con el Municipio y se ha tomado para conmemorar esta importante fecha. Agradecemos su comprensión y les deseamos un feliz Día del Trabajador", expresa el comunicado que fue emitido en las últimas horas.