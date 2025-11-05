Primavera engañosa: cuándo volverá el calor a Buenos Aires.

Tras los últimos días marcados por lluvias y un fuerte temporal que afectó a gran parte del AMBA, el clima comenzará a mostrar señales de mejora. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el calor volverá de manera gradual a Buenos Aires con el regreso de temperaturas más propias de la primavera.

Cuándo vuelve el calor

Para este jueves, se espera una jornada fresca, con una mínima de 13° y una máxima de 19°, pero con una tendencia en alza que continuará en los días siguientes. El viernes, el sábado y el domingo las temperaturas máximas rondarán entre los 23° y 25°, mientras que las mínimas oscilarán entre 12° y 15°, manteniendo el aire algo fresco en las primeras horas del día.

El Servicio Nacional Meteorológico confirmó que el clima mejorará luego del día viernes.

Cómo será el clima del fin de semana en Buenos Aires

De acuerdo con Meteored, el fin de semana se presentará con vientos predominantes del este, aunque por momentos rotarán hacia el noreste, lo que favorecerá el incremento térmico. Se espera que para el día sábado la máxima llegue a los 20°, mientras que para el domingo alcanzará los 24°. Además, la probabilidad de chaparrones aislados será baja, por lo que se anticipan días más estables.

El clima extendido del Servicio Nacional Meteorológico.

No obstante, los especialistas advirtieron que el viernes avanzará un nuevo frente frío sobre la región central del país, con tormentas aisladas en La Pampa y el sudoeste bonaerense, aunque sin impacto en el AMBA.

En resumen, el calor volverá a sentirse luego del viernes, con un fin de semana para actividades al aire libre y el esperado regreso del clima primaveral.