La vergonzosa tapa de Clarín contra Charly García que terminó en papelón

Clarín fue destrozado en redes por una tapa repudiable contra Charly García, tras su presentación en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Clarín publicó una tapa bochornosa contra Charly García, que volvió al escenario por su cumpleaños número 70 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y generó furor en el país. Sin embargo, el insólito ataque no quedó ahí, sino que se convirtió en un papelón, con la vergonzosa tapa del día siguiente.

En una de las portadas de los días previos al show apareció una foto de Charly haciendo la “V” peronista, al lado de un título insinuando que debería dejar de cantar en vivo porque su desempeño no es el mismo que el de antes. En las redes, miles de internautas expresaron su repudio. La leyenda del rock argentino se subió al escenario con Fito Páez, Rosario Ortega, Hilda Lizarazu y otros grandes artistas. La noticia de su presentación hizo que una multitud de personas que no consiguieron entradas, ya que la capacidad era muy limitada, lo esperaran en la puerta, eufóricos.

Portada de Clarín sobre Charly García.

Sobre este hecho tan histórico para la música, Clarín tituló: “La vuelta de Charly: ¿Debe seguir cantando?”. Debajo, decía: “Opiniones encontradas sobre las ganas de disfrutar del ídolo en vivo la necesidad de preservarlo”. Otra de las notas publicadas por el medio se tituló “¿Puede seguir cantando Charly García?”, y otra: “Si Charly García no puede cantar como antes, ¿por qué se sigue subiendo a un escenario?”.

Notas de Clarín sobre Charly García.

En esta última, Clarín hizo una nota preguntándoles a sus lectores por qué existen los ídolos, y más específicamente, por qué tantas personas tienen como ídolo a Charly García. “Charly ya no puede cantar como antes. Esto es un hecho. Basta mirar los videos de lo que sucedió en el CCK para darse cuenta. Está bien, técnicamente nunca fue un gran cantante, eso es verdad y también suele relatarlo él mismo cuando cuenta que en la secundaria sumó a su grupo To Walk Spanish una voz como la de Nito Mestre”, señaló el artículo.

Más tarde, Charly habló con Pop 101.5 y frenó en seco a Clarín con una respuesta irónica y contundente: “Acabo de hablar recién con Charly García que me dijo: ‘Deciles a los de Clarín que no se preocupen que me compré caramelitos de miel y jengibre’”, contó el conductor.

Sin embargo, luego de que García sorprendiera a su público, al día siguiente Clarín giró 180 grados y publicó una imagen del músico bajo la que tituló: "Charly emocionó a todos en su cumpleaños". El cambio de orientación no cayó nada bien en los fanáticos.

Las reacciones en Twitter por las notas de Clarín sobre Charly García en el CCK