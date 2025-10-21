Abre en Recoleta un mega shopping con marcas internacionales.

El histórico edificio del Buenos Aires Design se prepara para renacer como OH! Buenos Aires, un imponente mega shopping que promete transformar la dinámica comercial y turística del barrio de Recoleta. Con una propuesta que combina lujo, diseño y experiencias interactivas, el nuevo centro comercial contará con más de 150 locales, amplios patios al aire libre, espacios gastronómicos de primer nivel y zonas de entretenimiento para todas las edades.

Una de las principales novedades será la presencia de marcas internacionales, muchas de las cuales llegarán por primera vez al país. Entre las firmas confirmadas se destacan: Farmatodo, la cadena venezolana que abrirá la farmacia más grande de la Argentina, Vilebrequin, la icónica marca francesa de Saint-Tropez especializada en trajes de baño de lujo, Stella McCartney, reconocida diseñadora británica con enfoque sustentable, Psycho Bunny, moda masculina nacida en Nueva York con estilo urbano y sofisticado y Golden Goose, marca italiana famosa por sus zapatillas de lujo con estética desgastada. Estas incorporaciones se sumarán a una cuidada selección de marcas nacionales, pensadas para atraer tanto a consumidores exigentes como a turistas que buscan experiencias premium en la ciudad.

Gastronomía gourmet y experiencias al aire libre

La terraza gastronómica será otro de los grandes atractivos del nuevo shopping: una recova de 160 metros donde se instalarán 30 propuestas culinarias con opciones cubiertas y al aire libre. Entre las marcas confirmadas figuran Le Pain Quotidien, Tea Connection, Lucciano’s, La Panera Rosa, Vasalissa Chocolatier, Starbucks, Brioche Dorée, Möoi, Beer Coffee, Açaí Brasil y Cumbres Chocolates. Además, habrá un espacio de Sacoa con videojuegos, simuladores y fichines clásicos, y un gimnasio de Smart Fit que ocupará el histórico local del Hard Rock Café.

Diseño, arquitectura y cultura

OH! Buenos Aires conservará la fachada original del Buenos Aires Design, pero incorporará elementos arquitectónicos modernos: patios a cielo abierto, fuentes ornamentales, toboganes y una palmera traída desde Goya, Corrientes. También contará con ocho accesos, uno de ellos con conexión directa al Centro Cultural Recoleta, reforzando su vínculo con el circuito cultural de la zona. Por otro lado, el antiguo Auditorio Buenos Aires será reconvertido en un salón de eventos de Jano’s, con capacidad para 1.500 personas y tres niveles de 1.000 m² cada uno.

La inauguración de OH! Buenos Aires está prevista para noviembre de 2025, tras una postergación debida a la magnitud de las obras. El proyecto arquitectónico está a cargo del estudio Sambresqui & Asociados, con dirección comercial de Fernando Brocca, y contempla una concesión de 15 años, prorrogable por cinco más.