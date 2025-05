Julian Assange, en Cannes por un documental sobre su vida, está abierto a la acción política

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, su esposa Stella Assange y el equipo del documental "The Six Billion Dollar Man", presentado como parte de Proyecciones Especiales, posan en la alfombra roja durante las llegadas para la proyección de la película "The History of Sound" en competencia en el 78º Festival de Cine de Cannes en Cannes, Francia

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien se encuentra esta semana en el Festival de Cannes por el documental "The Six Billion Dollar Man", está pensando en cómo volver a estar políticamente activo una vez que se haya recuperado totalmente de su estancia en la cárcel, dijo su esposa, Stella. Assange, de 53 años, regresó a Australia tras declararse culpable en junio, en virtud de un acuerdo con las autoridades estadounidenses, de un cargo de obtención y divulgación ilegal de material de seguridad nacional. La declaración de culpabilidad puso fin a cinco años de estancia en una prisión británica, tras siete años en la embajada de Ecuador mientras trataba de evitar su extradición a Suecia por acusaciones de agresión sexual. Assange negó esas acusaciones y las calificó de pretexto para extraditarlo a Estados Unidos por WikiLeaks. WikiLeaks publicó en 2010 cientos de miles de documentos militares clasificados sobre las guerras de Washington en Afganistán e Irak -las mayores brechas de seguridad de este tipo en la historia militar de Estados Unidos-, junto con muchísimos cables diplomáticos. "Estuvo en una situación muy grave en la cárcel. Se está recuperando de ello", declaró Stella Assange a Reuters en Cannes. "Pero ahora está comprendiendo lo grave que es la situación fuera (de la cárcel) y está haciendo planes para encontrar los medios de hacer algo al respecto". El documental del director Eugene Jarecki relata la lucha de Assange contra la extradición, utilizando imágenes y archivos de WikiLeaks y pruebas inéditas. Jarecki, que empezó a rodar antes de que Assange fuera puesto en libertad, dijo que nunca esperó verlo pasear por Cannes como un hombre libre. Al invitar a Assange, el festival estaba enviando un mensaje sobre la necesidad de la libertad de información y de una prensa libre, dijo Jarecki a Reuters. Con información de Reuters