Conan O'Brien será el anfitrión de la entrega de los Oscar de 2025

Foto de Archivo: Conan O'Brien asiste a la recepción post-Emmy de HBO y Max en San Vicente Bungalows en Hollywood, California, EEUU

El cómico, guionista y expresentador Conan O'Brien será el anfitrión de la edición 97 de los Oscar, informó el viernes la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

Será la primera vez que O'Brien anime la ceremonia, que se emitirá en directo desde el Dolby Theatre de Los Ángeles en ABC el domingo 2 de marzo de 2025.

"Es la persona perfecta para ayudar a liderar nuestra celebración global del cine con su brillante humor, su amor por las películas y su experiencia en televisión en directo", dijeron en un comunicado el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, y la presidenta, Janet Yang.

El cómico es conocido por presentar los programas nocturnos "Late Night with Conan O'Brien", "The Tonight Show with Conan O'Brien" y "Conan".

Sigue los pasos del también cómico Jimmy Kimmel, que presentó los Oscar de 2024.

"Conan reúne todas las cualidades de un gran presentador de los Oscar: es increíblemente ingenioso, carismático y divertido, y ha demostrado ser un maestro de la televisión de eventos en directo", dijeron los productores ejecutivos de los Oscar Raj Kapoor y Katy Mullan.

Con información de Reuters