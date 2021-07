Tras el nacimiento de la beba de Pampita, la China Suárez reveló si le gustaría volver a ser madre

La esposa de Benjamín Vicuña habló sobre la posibilidad de tener otro hijo.

El pasado jueves 22 de julio, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain dio a luz a su quinto hijo. La niña, llamada Ana, es su primera hija junto a su actual pareja, el empresario Roberto García Moritán. Durante los días posteriores, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño para la familia y, paralelamente, varios usuarios comenzaron a involucrar en la noticia a la actriz Eugenia Suárez, más conocida como la China Suárez.

Actualmente, la China está casada con el actor Benjamín Vicuña, quien anteriormente fue el esposo de Pampita y con quien tuvo cuatro hijos: Bautista, Benicio, Beltrán y Blanca. Por su parte, la China es madre de dos niños junto a Vicuña: Magnolia y Amancio. Inevitablemente, la artista aún es vinculada con Pampita cada vez que salen noticias acerca de la maternidad y el matrimonio. Recientemente, la China jugó a un juego de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, para mantener el contacto con sus fanáticos.

Entre todas las preguntas, la que más atención despertó fue: "¿Serías madre otra vez?”. Como respuesta, la exestrella de Casi Ángeles aseguró: “Si, pero en unos años. Por ahora no”. Además de los dos pequeños que comparte con Benjamín, Suárez también tuvo una hija con su expareja, el actor Nicolás Cabré, a quien llamaron Rufina.

Un mes atrás, viajó a Miami con su familia y publicó una foto de unos chupetes en su Instagram. Inmediatamente, sus seguidores comenzaron a especular si podría ser una pista de un nuevo bebé en camino. Cansada de los rumores, aclaró que no estaba “para nada embarazada” y que la foto no representaba ningún tipo de mensaje secreto. “Creo que lo que dijeron fue por los chupetes rosa que le compro a Amancio. Le compro muchas cosas rosas con flores como su cochecito y la gente cree que es de una nena”, sentenció.

La dura crítica de Ángel de Brito

Tras el nacimiento de la beba de Pampita, la China le manifestó su cariño con unos emojis de un corazón, un moño rosa, un angelito y un osito de peluche. Mientras algunos internautas se mostraron conformes por este gesto, otros lo consideraron falso. Durante la emisión de Los Ángeles de la Mañana, el periodista Ángel de Brito habló al respecto y dijo que le parecía una actitud poco genuina. “A mí no me parece mal que vayan a la casa, se vean, se vinculen porque son familia. Pero esto de las redes me parece hipócrita a mí”, opinó. “Seguro que a la China no le importa Pampita, no tiene celos, ¿pero para qué lo hace?”, cuestionó el conductor.