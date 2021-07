El desgarrador testimonio de un vecino de Chano: "Me dio mucha pena"

Mientras Chano lucha por su vida, un vecino recordó el día en que lo conoció.

Este lunes 26 de julio, el exvocalista de Tan Biónca, Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, fue internado en el Sanatorio Otamendi tras haber sido atacado por un policía. Según el informe policial, el cantante estaba en medio de un brote psicótico causado por un consumo excesivo de sustancias tóxicas e intentó atacar al oficial con un cuchillo. Finalmente, fue ingresado a terapia intensiva por graves heridas en la zona abdominal. Entre todos los testimonios que surgieron acerca de la salud mental del artista, un vecino expuso su relato.

En diálogo con TN, el hombre, llamado Mariano, recordó que, días atrás, había visto a “Chano” en un estado de inconsciencia por la Ruta 6, mientras manejaba su auto. Al verlo, tuvo que esquivarlo de golpe para evitar atropellarlo. “Estaba muy mal, totalmente perdido. No sabía dónde estaba”, relató. “Me dijo que había salido a las 4 de la madrugada a comprar cigarrillos. Cuando yo lo encontré eran casi las 6, o sea que anduvo deambulando un rato largo. Le pedí a la gente de la empresa que no le avisara a la policía, que yo lo iba a llevar hasta su casa”, agregó el vecino. del músico.

De acuerdo con Mariano, era tal el estado de “Chano” que “podría haberlo atropellado un camión”. “Es un pibe bárbaro, muy educado. Estaba muy solo. Me dio mucha pena”. Al verlo, el intérprete de Obsesionario en la Mayor le dijo que se había caído y que había perdido la moto. “Me pidió ayuda”, recordó. Así, estuvieron durante un largo rato buscando dónde había dejado el vehículo, pero nunca lo encontraron. “Me dio las llaves y me dijo que si encontraba la moto, se la llevara. Su casa está a pocos metros de la empresa donde trabajo y mi mujer siempre me decía que la tenía que llevar a ella y a los chicos a conocerlo. Ahora con todo lo que le pasó no vamos a poder”, continuó.

Las reacciones en las redes sociales

Mientras "Chano" todavía se encuentra luchando por su salud, su hermano, el músico Bambi Moreno Charpentier, expresó su descargo en las redes. “Gracias a quienes acercan amor y buenas energías para nuestra familia. Y para aquellos que no puedan sentir empatía por nuestro sufrimiento; intenten pensar cómo se sentirían si se tratase de un ser amado por uds. O tan sólo llámense a silencio por favor”, escribió Bambi en su cuenta de Twitter.

El tweet, que superó los 11 millones de likes, recibió múltiples mensajes de apoyo y cariño por parte de internautas de la red, en donde surgió un gran debate en torno a la Ley de Salud Mental y la forma en que la sociedad aborda este tema. En esta misma línea, Candelaria Tinelli también se manifestó por “Chano” en su Instagram e hizo un llamado a la conciencia. “No me parecen divertidos los chistes y memes que hacen con Chano, no me causan ningún tipo de gracia. Fue muy grave lo que sucedió. Las personas que hacen estos comentarios claramente no tuvieron de cerca la situación de tener a un familiar en terapia intensiva al borde de morirse”, expresó la influencer.