¿Qué forma debe tener el vaso de cerveza para evitar que no se caliente?

Cuál es el vaso ideal para tomar cerveza.

La presencia de las elevadas temperaturas durante el verano provoca que algunas personas decidan cortar la rutina de la semana con un vaso de cerveza bien frío que les permita relajarse, pero también refrescarse. Aunque el ambiente obliga a tomarla rápido porque se calentará en cuestión de segundos. Un problema que pareciera tener una solución bastante eficaz.

Tener que beber una bebida con rapidez para que no pierda su temperatura óptima es algo que no es aconsejable porque no permite disfrutar de su verdadero sabor. Por ende, son muchos lo que rechazan la idea de consumir tragos o se dedican a la búsqueda de aquel recipiente que les permita combatir al calor.

"La clave está en minimizar la transferencia de calor del líquido al ambiente. Usando las leyes de la termodinámica, obtuvo la fórmula que determina el calentamiento de un vaso de base redonda apoyado sobre una mesa", expresaron desde El Gato y La Caja sobre la investigación que el ingeniero brasilero Claudio Pellegrini realizó con el objetivo de que su bebida no se caliente.

La respuesta que encontró después de realizar algunos cálculos y pruebas para determinar que su hipótesis es acertada, es una que sorprende a varios. "El vaso tiene que tener la boca más ancha y volverse más angosto hacia abajo como muchos vasos de cerveza comunes. Nada de chops, copones o cosas raras. Para sobrevivir al verano alcanza con un bonito y elegante vaso cervecero", agregaron.

El vaso expuesto en la infografía es uno que suele usarse en distintos bares que se encuentran repartidos en varios puntos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta información permite despejar la duda de por qué el modelo es elegido para servir cerveza. Aunque también es de ayuda para comprar uno y tenerlo en el hogar.

¿Cómo enfriar una lata de cerveza en pocos minutos y sin hielo?

Otro de los problemas que hay es que en algunas oportunidades se accede a una lata de cerveza que se encuentra caliente y es necesario enfriarla para poder disfrutar verdaderamente de su sabor. Sin embargo, no siempre se cuenta con el tiempo de sobra para esperar que el objeto adquiera la temperatura ideal.