WhatsApp es el servicio de mensajería móvil más utilizado de todo el mundo. Cuenta con más de 2.000 millones de usuarios en todo el planeta y es también el más reconocido. Sin embargo, y aunque muchos no lo crean, una encuesta reveló que en Estados Unidos no es la aplicación más utilizada. De hecho, los estadounidenses no se vieron tan movilizados por la caída mundial de dicha app que tuvo lugar el pasado lunes. ¿Por qué ocurre esto y cuáles son los verdaderos motivos?

El curioso dato se pudo develar justamente a partir de la estrepitoso problema técnico que sufrió WhatsApp, Facebook e Instagram. Las empresas pertenecientes a Mark Zuckerberg generaron un verdadero caos en todo el planeta, aunque la baja de la app de mensajería de color verde no fue tan significativa en Estados Unidos. Es que, en su propio país, la empresa no se pudo consolidar todavía.

De acuerdo a la encuesta que elaboró Statias acerca del uso de aplicaciones para enviar mensajes de textos, fotos y realizar videollamadas, determinó que tan sólo un 25% de habitantes de USA utilizan WhatsApp. En tanto, se resaltó que Facebook Messenger es la opción que tiene más relevancia (87%). En tanto, aplicaciones como FaceTime (34%), Zoom (34%) y Snapchat (28%) son más acudidas por los usuarios.

Facebook Inc culpó a un "cambio de configuración defectuoso" de un apagón de casi seis horas el lunes que impidió a los 3.500 millones de usuarios de la compañía acceder a sus redes sociales y servicios de mensajería como WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. En un comunicado publicado a última hora del lunes 5 de octubre, la empresa estadounidense no especificó quién ejecutó el cambio de configuración y si estaba planeado. Varios empleados de Facebook que declinaron ser nombrados habían dicho antes a Reuters que creían que el apagón se había producido por un error interno en la forma de enrutar el tráfico de Internet a sus sistemas.

Por qué es mejor Telegram que WhatsApp: las funciones por las que se destaca

Posee chats secretos.

Se pueden editar mensajes.

Se pueden borrar mensajes y fotos en cualquier momento y sin límite de tiempo.

Se pueden borrar conversaciones.

Se pueden crear canales.

En WhatsApp se permiten hasta 256 participantes en los grupos. Telegram tiene un límite de 2.000 usuarios.

Telegram no depende del teléfono móvil ni de la tarjeta SIM.

Telegram permite localizar usuarios y grupos públicos.

Telegram permite controlar los reenvíos de publicaciones.

¿Cómo descargar Telegram en iOS y Android?

Descargar Telegram es igual de fácil que bajar Whatsapp. Tanto en iOS como en Android la aplicación es gratis para nuestros celulares y sólo hay que buscarla en las tiendas de Google Play Store o App Store.

Una vez encontradas, sólo hay que seleccionar la opción para instalar el programa y tras la descarga nada más queda abrirlo y configurar nuestra cuenta. Para esa última parte será necesario colocar nuestro número de teléfono cuando la app lo pida. De esa forma, nos enviará un mensaje con un código numérico para poder activar nuestra cuenta. Por último deberás armar tu perfil con los datos que pide Telegram y esperar hasta que se sincronice con la información del celular. ¡Listo!