El periodista Pablo Duggan cuestionó la serie "Carmel" de Netflix, acerca del crimen de María Marta García Belsunce y reveló el malestar general de la familia de la víctima tras su estreno. En C5N se mostró en desacuerdo con el enfoque realizado. Pero más allá de esto, apuntó fuertemente contra distintos periodistas que se refirieron al caso.

El más destacado de ellos fue la figura de policiales en Todo Noticias (TN), Ricardo Canaletti: lo acusó de no leer la causa, de "armar un show para ser una estrella" y agregó: "No puedo creer que sigue diciendo las mismas estupideces que sabe que son falsas". Como respuesta, Canaletti le pegó en su editorial, lo acusó de "colgarse de su entrepierna" y tiró: "Lo hace porque quiere un minuto más de cámara en el chiquero ese donde trabaja".

Rápidamente, Duggan le contestó en redes y no se la dejó pasar: "Que mentiroso de cuarta que es Canalleti, hoy voy a hablar de él". Y como era de esperarse, cumplió. En Twitter, agregó: "No puedo creer que Rolando Barbano y Canaletti hablen de la gotita cuando el mismo que hizo la pericia negó haber encontrado la gotita. Los médicos que hicieron la autopsia negaron que hubiera pegamento. Todo fue aclarado en el juicio oral y quedó en la nada, qué ganas de mentir".

Por supuesto, durante el programa, no dudó en disparar contra TN y volvió a referirse a la famosa "gotita" dejando en claro que el "cianocrilato" es el componente básico de aquel pegamento y no el "ciano", que también aparece en tinturas y piojicidas. "Todavía seguimos hablando de la gotita. Hoy un canal colega seguía con eso y dijeron que lo deformó el formol, una pelotudez". Y Duggan agregó en relación a las acusaciones contra la familia: "Si cerrás los agujeros con la gotita, cerrás los cinco... No tres".

También le pegó a Barbano, periodista de Canal Trece. "Qué poco serio es. La pericia de audio fue totalmente desacreditada por el experto que creó el programa. Dijo que no identifica voces ni sirve para identificar palabras, pero no se enteró, ¡qué pena!". Y sumó sobre la masajista: "Otro error: Michelini llegó antes de las 18.59, a esa hora llaman por línea externa a la casa. El vigilador Vera cambió su declaración, armaron una mentira. Michelini cambió su declaración, todo fue armado por Ribas, el abogado de ella y Pachelo".

Duggan contra Molina Pico: "No debería haber sido nunca fiscal de la Nación"

"Se demostró que Pachelo, a la hora en la que ocurrieron los hechos, estaba en la Capital Federal", expresa el fiscal del caso en el documental. Sobre este tema, Pablo Duggan disparó fuertemente y apuntó contra este: "Esto que acaba de decir Molina Pico, es una reverenda mentira. Es un caradura, un mentiroso y no debería haber sido nunca fiscal de la Nación". Y agregó sobre el caso: "Dice que Pachelo no estaba en el country en el momento de hecho pero hay una foto, a las 19.07, donde está abandonando el lugar. A las 18.30 hs, cuando ocurre el crimen, estaba en el country".

¿Por qué la familia no es culpable según Duggan?

En el mismo plan de remarcar que la familia no tiene nada que ver, ni con el asesinato ni con su encubrimiento, expresó que la idea de lavar la escena "tétrica" partió desde los médicos que registraron su fallecimiento. "Nadie sabía que no era un accidente, que se trataba de una escena de asesinato, ¿para qué vas a dejar todo así si no iba a venir la policía?", tiró. Mientras que ocurrió lo mismo con las manchas "microscópicas", limpiadas por las mucamas, para el velorio.

Por último, en relación a la idea de encubrimiento, Duggan descartó sin dudar la posibilidad. "En la casa de los Carrascosa, con María Marta muerta en el piso, ellos mismos convocaron a dos ambulancias y a cuatro personas más. ¿En qué cabeza cabe que vos metas a seis u ocho personas adentro de un casa cuando querés tapar un crimen? Con conseguir un médico que te firme el certificado de defunción, ya está. ¿Qué encubrimiento es meter a tanta gente y decirle 'miren acá está la muerta, ojalá no vean los balazos'? Es un disparate". Y sentenció: "Sería un crimen desorganizado, ridículo, nunca visto y sin ningún sentido".