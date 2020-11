En diálogo con "Intrusos", Duggan fulminó a Canaletti.

El estreno de "Carmel: ¿quién mató a María Marta?" despertó una nueva grieta entre los argentinos: quienes creen que la familia asesinó a María Marta García Belsunce y quienes critican al Fiscal Diego Molina Pico y siguen la hipótesis "Pachelo". Uno de los periodistas que más se especializó en el caso fue el reconocido Pablo Duggan quien, en diálogo con Jorge Rial, fulminó a su colega Ricardo Canaletti por el pésimo tratamiento que le dio al femicidio. "Que deje de decir estupideces que son falsas", sentenció.

A 18 años del asesinato de María Marta García Belsunce, el crimen aún no encontró un culpable. El viudo Carlos Carrascosa, condenado primero por encubrimiento y luego por el homicidio de su mujer, fue absuelto de los hechos y quedó en libertad. En el caso de los familiares, sospechados de desviar la investigación, fueron hallados culpables pero casi no estuvieron presos por no tener sentencia firme. Al prescribir el delito, están libres de culpa y cargo.

Pablo Duggan fue uno de los periodistas que participó en el documental de Netflix y siguió el caso desde el primer momento. Siendo uno de los mayores especialistas del caso, pudo entrevistar a todos los involucrados y asistir a cada una de las audiencias del juicio oral y público que condenó a Carrascosa. Convencido de que toda la familia es inocente, fue entrevistado por el equipo de "Intrusos" (América TV) y, además de cargar contra el Fiscal Diego Molina Pico, liquidó a su colega Ricardo Canaletti.

"Es mucho pedirle a un periodista como Canaletti, que se hizo un picnic, que se tome el trabajo de leer la causa, porque estoy seguro que no la leyó y así todo armó un show que le permitió pasar de ser un periodista de Clarín a una estrella de TN y de Canal 13. No se puede creer que sigue diciendo las mismas estupideces que sabe perfectamente que son falsas", disparó, dejando en claro que para él el periodismo fue fundamental en la creación de héroes y villanos funcionales a la trama ficticia que la gente quería escuchar.

Sin filtro, deslizó otro "palito" para Rolando Barbano, quien participó con su testimonio en la docuserie: "Barbano es un muy buen periodista, un muchacho pillo, inteligente, trabaja muy bien, pero aparece también diciendo "hicieron un certificado trucho"... Eso lo puede decir Doña Rosa, pasa que son cosas de las que no se pueden bajar porque estuvieron 10 años escribiendo que la familia era la culpable, por eso lo sostienen aunque saben que es una crueldad"