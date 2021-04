Volvió Carmen Barbieri a MasterChef Celebrity y se quedó con el delantal gris

Finalmente, Carmen Barbieri llegó, después de tanto, a Masterchef Celebrity este lunes por la noche, y sus compañeros la recibieron con fuertes ovaciones. "Estoy viva. Lo primero que hice cuando me desperté en el sanatorio era saber si había empezado el programa", exclamó la capocómica al presentarse en la cocina más famosa del país. Si bien fue ovacionada por las concursantes presentes, el conductor Santiago Del Moro y el jurado de chefs, su plato no fue uno de los mejores.

Carmen fue una de las participantes confirmadas antes de que las grabaciones comiencen a rodar, sin embargo su percance sanitario tras contraer Coronavirus hizo que su aparición se retrase hasta este 12 de abril. "Yo estoy bien. Me dieron el alta todos los médicos y el alta me la tenía que dar yo que no me podía levantar de la cama. No pensé tener la fuerza que estoy teniendo", compartió La Leona. "En mi despertadas del coma, escuché a la enfermera con el médico que decían 'ella tiene todo en contra'. Yo me empecé a reír y la enfermera me preguntó '¿de qué te reís?' Y soy yo que me consideraba joven y hermosa", agregó.

A continuación, el jurado integrado por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular le dedicaron sentidas palabras de bienvenida. "Me emocioné. Entraste sencilla pero con mucha luz. Me alegra que estés acá, te vas a divertir. Me encanta esta emoción que acabo de vivir", expresó Donato de Santis quien no pudo ocultar su emoción.

A su turno, Damián Betular agregó: "Quería verte en estas cocinas. Fede es parte de esta familia. Nosotros somos una familia. No te conocía personalmente pero verte acá completa esta familia". Germán Martitegui no se quedó atrás y expresó: "Bienvenida de todo corazón, estoy muy contento que estés acá, que estés sana, y que probemos tus cosas".

"Quiero destacar tu fuerza de estar siempre atenta a lo que pasaba en el programa", destacó Santiago del Moro ya que pese a su internación y al tiempo que llevó su recuperación, la capocómica no se perdió el certamen que debió abandonar apenas se sumó. A lo que Carmen comentó: "Fede me preguntó: 'Mamá, ¿yo no tengo corazón? Porque cuando entro a Masterchef me olvido de la vida y soy feliz". Luego de la cálida bienvenida, Fede Bal, el hijo de Carmen y conductor del programa satélite del reality, le entregó a la actriz su delantal para que pudiera sumarse a las hornallas a compartir las delicias que no pudo.

La performance de Carmen Barbieri en su vuelta a MasterChef

La competencia está cada vez más peleada y el jurado de expertos buscan la menor cantidad de errores posibles en las presentaciones. Pese a la alegría de su vuelta, Carmen no estuvo a la altura de la exigencia de los chefs. "Te felicitamos por el esfuerzo, terminaste antes que todas. Pero hay que ajustar", aconsejó Donato De Santis. Por su parte, Carmen Barbieri comentó en off: "Al jurado hoy le gustó el sabor de mi plato, eso es importante".

Los mejores y los peores platos de la noche

Tal como lo aseguró Donato De Santis a esta altura del certamen, los participantes están "en el corazón de la competencia" puesto que cada semana son menos y el premio empieza a divisarse por cada una de las estrellas de la farándula. Del desafío en el que tuvieron que elaborar recetas propias del otoño, participaron Georgina Barbarossa, María O'Donnell, Dani La Chepi y Carmen Barbieri.

Georgina Barbarossa se quedó con el mejor plato de la noche. Mientras que su amiga, Carmen Barbieri, tuvo que ponerse el delantal gris pues, tal como compartió en off después de la decisión del jurado "esto es una competencia". Dani La Chepi es otra que acompañará a La Leona en el jueves de última chance.

Tras tener un dilema ideológico sobre cocinar carne, la periodista María O'Donnell se quedó con el delantal gris para, en caso de no salvarse en la jornada del próximo jueves, participar de su tercera gala de eliminación consecutiva. Andrea Rincón, quien viene cosechando éxitos con sus presentaciones, subió al balcón para participar en el miércoles de beneficios.