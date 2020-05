Mirtha Legrand se encuentra aislada, en su domicilio y cuidándose de los riesgos que implica vivir en tiempos de pandemia. Sin embargo, sus programas en Canal 13 continúan a flote ya que su nieta (Juana Viale) se encarga de conducirlos. Y es allí donde, más allá de la coyuntura, la diva tampoco se relaja: le envía mensajes a su familiar para realizarle críticas por lo que ve en la televisión.

"Ella me dice que muevo mucho los ojos cuando hablo, pero es porque desde chica cuando me pongo a pensar tengo que buscar un punto de concentración. También me dice que muestre el vestido, que de una vueltita... y me felicita porque dejo hablar a los invitados más que ella", manifestó Juana, quien se puso al frente de las "Mesazas" ante la ausencia de su abuela.

Por otra parte, aseguró que Mirtha le envía críticas mediante WhatsApp: "¡Manda papiros! Tenés que ir bajando para leer todo. Pero videollamadas no hace porque es muy coqueta, no se presta a eso".

A su vez, Viale reconoció que su abuela continúa triste por la pérdida de su hermana, Silvia Legrand: "Es un momento muy difícil por el confinamiento. No es fácil perder a una persona tan cercana hoy, porque no tenés el proceso de despedida, queda una sensación muy extraña. Igual creo que cuando podamos salir, Goldy va a tener la despedida que se merece, rodeada de amor. Esto es como un paréntesis difícil".