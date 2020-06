En el almuerzo de cada domingo, Juana Viale (quien reemplaza a su abuela, Mirtha Legrand) pasó un incómodo momento al aire. Es que una de sus invitadas, la actriz Mariana Genesio Peña, realizó un comentario que la dejó al descubierto. Confesa vegana, la líder de los almuerzos fue delatada por realizar exquisitos asados. "¿Te estoy delatando?", manifestó quien fue una de las protagonistas de la serie El Marginal.

"Fui a su casa y cocinó para un montón de gente. Preparó un montón de cosas espectaculares. Y sos vegana, pero hiciste un asado increíble ", manifestó Genesio. Acto seguido, al observar la reacción de Viale, Mariana retrucó: "¿Te estoy delatando?".

"No, está bien. Yo comí mucha carne durante toda mi vida, el que me enseñó a hacer asados fue mi papá", aseguró 'Juanita', quien procedió a relatar cómo fue que logró ser una experta en la parrilla: "En Chile me di cuenta que no eran como nuestros asados. Entonces lo llamaba a mi papá y le decía: 'Tenés que enseñarme a hacer asado'. Pero cuando iba a comprar la tira de asado, no se llama tira de asado, tenía que decirle al carnicero cómo era el corte que quería. Y ahí aprendí un montón".

A su vez, la conductora sentenció: "Ahora no pruebo carne, pero no tengo problema en manipularla porque mis hijos comen. No me gusta el maltrato animal. A mis amigos que comen carne les pongo videos de mataderos, de traslados de animales".

"Eso es lo malo. Estás a punto de dar el mordisco al chorizo y ella te pone el video", retrucó Genesio. Luego, Viale añadió: "Yo no enarbolo una bandera, si vos hacés otra cosa no te condeno. Me parece que hay procesos y que hay gente que necesita carne para alimentarse".