Tras la sanción de la ley por la despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la Cámara de Senadores, se desató una fuerte interna en Juntos por el Cambio a causa de que algunos senadores y algunas senadoras del movimiento votaron a favor. Fue el diputado nacional por Neuquén, Francisco Sánchez, quien disparó fuertemente contra la legisladora Gladys González que contó una fuerte historia personal y emocionó a sus colegas en el Congreso de la Nación, antes de mostrarse de acuerdo con el proyecto.

Junto a una imagen de una nota, que se titula "Su mensaje a la Iglesia. El emotivo discurso de Gladys González", el diputado insultó fuertemente en Twitter y criticó la postura ante el dictamen enviado desde el Poder Ejecutivo. "¿Se puede construir una alternativa con mentirosos, hipócritas e inmorales? No, para nada. Alguien sobra en este espacio, y para mi es ella y otros más", disparó. Y rápidamente, como era de esperarse, se ganó un repudio general en redes sociales.

Francisco Sánchez es el mismo diputado que, un par de días antes había dicho: "Me resulta secundario lo que los senadores de Juntos por el Cambio piensen sobre la ley de aborto que se trata mañana. Si no es por lectura del malicioso proyecto, deben votar en negativo por lectura política, para no darle el triunfo al presidente y los suyos".

El ex ministro de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura de la Nación Argentina, Pablo Avelluto, no dudó en cruzarlo fuertemente. "Toda mi solidaridad con Gladys González ante los ataques cobardes de Francisco Sánchez. No necesitamos ni queremos intolerantes en nuestro espacio político y sí mujeres honestas y valientes como Gladys", redactó. "Conmovedor", replicó Sánchez irónicamente.

En la misma línea, la cuenta del PRO Mujeres se sumó al repudio general: "Sostenemos que los comentarios que Francisco Sánchez son inaceptables y constituyen violencia política. Desde la Secretaría nos solidarizamos con Gladys González y pedimos se haga las disculpas que corresponden al caso". Desde la cuenta oficial de Cambiemos, por otro lado, todavía no se expresaron al respecto de la situación.

"Mi solidaridad con Gladys González. Lamento que deba recibir agravios de miembros del mismo espacio político", sumó Sofía Brambilla, diputada nacional por la provincia de Corrientes y Secretaria Nacional de PRO Mujeres. Y completó dejándole un mensaje al legislador en cuestión: "El PRO es un espacio diverso, siempre lo dijimos. Respetemos al que piensa diferentes. Como compañera de bloque, te pido que te retractes".

Más mensajes: