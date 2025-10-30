Calendario lunar: los mejores días de noviembre para cortarse el pelo.

El calendario lunar no solo marca las fases de la luna: desde tiempos antiguos, se cree que también influye en nuestra energía, el estado de ánimo y hasta en el crecimiento del cabello. Según la tradición de la astrología y la agricultura lunar, elegir el momento adecuado para cortarse el pelo puede potenciar su fuerza, brillo y vitalidad.

Durante noviembre, la luna atraviesa sus cuatro fases, nueva, creciente, llena y menguante, y cada una ofrece un beneficio distinto para la salud capilar.

Cuáles son las distintas fases de la luna y cómo afectan a nuestra energía

Luna creciente (2, 3, 4, 5 y 6 de noviembre)

Ideal si querés que el cabello crezca más rápido y fuerte. Esta etapa está asociada con la expansión y la renovación, por lo que los cortes favorecen el crecimiento saludable.

Luna llena (15 de noviembre)

Perfecta para quienes buscan más brillo y vitalidad. Un corte durante esta fase puede ayudar a que el pelo luzca más sano y con mayor cuerpo.

Luna menguante (23, 24, 25 y 26 de noviembre)

Recomendable si tu objetivo es mantener el corte por más tiempo o retrasar el crecimiento. La energía de esta fase tiende a ralentizar los procesos naturales, por lo que es ideal para conservar un look definido.

Así será el calendario lunar durante el mes de noviembre.

Luna nueva

Aunque no es la fase más influyente en lo físico, simboliza comienzos y renovación. Cortarse el cabello en estos días puede ser un gesto simbólico para iniciar una nueva etapa personal.

Más allá de las fases lunares, acompañar estos cortes con buenos hábitos de cuidado, como masajear el cuero cabelludo, mantener una correcta hidratación y usar productos naturales, puede potenciar los resultados.