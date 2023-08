URGENTE Decretan feriado el jueves 31 de agosto: quiénes no trabajan

Este jueves 31 de agosto será feriado en Argentina: para quiénes rige y por qué.

URGENTE Decretan feriado el jueves 31 de agosto: quiénes no trabajan

URGENTE Decretan feriado el jueves 31 de agosto: quiénes no trabajan

Los feriados son aquellos días no laborables tan esperados por millones de trabajadores, en los que pueden gozar de un tiempo extra de ocio y descanso. Días atrás, se anunció que el martes 29 de agosto iba a ser feriado para gran parte de los habitantes del país. Sin embargo, lo que muchos no sabían es que el jueves 31 de agosto también se decretó feriado. ¿Quiénes no trabajan y se verán beneficiados en esta fecha?

Este martes 29, miles de trabajadores del Banco Provincia que vivan en La Angelita (General Arenales), Saldungaray (Tornquist); y también de Hurlingham, localidades ubicadas en la provincia de Buenos Aires, disfrutan de un día no laboral. Apenas dos días después, otra parte de los argentinos tendrá feriado: quiénes son y por qué.

Quiénes tendrán feriado el jueves 31 de agosto

Según anunciaron las autoridades del Banco Provincia, quienes trabajen en las sedes ubicadas en Castelli y Balcarce no cumplirán con su jornada laboral este jueves 31 de agosto, en honor a un nuevo aniversario fundacional. Con respecto al resto de los trabajadores del país, dentro de muy pocas semanas llegará un fin de semana largo.

Octubre: cuándo es el próximo fin de semana largo

Por otro lado, millones de argentinos se preguntan cuándo será el próximo fin de semana largo. Afortunadamente, no faltan tantas semanas: del viernes 13 al lunes 16 de octubre, tendrá lugar un fin de semana largo. Como el Día de la Diversidad Cultural, que ocurre el 12 de octubre, se traslada al lunes siguiente, los habitantes del país gozarán de un día extra para descansar luego del domingo.

Calendario de feriados nacionales 2023: la lista completa

Feriados inamovibles

Viernes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

: Inmaculada Concepción de María. Lunes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Lunes 16 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Lunes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriado con fines turísticos

Viernes 13 de octubre.

Días no laborables

Sábado 16 y domingo 17 de septiembre : Año Nuevo Judío.

: Año Nuevo Judío. Lunes 25 de septiembre: Día del Perdón.

Este jueves 31 de agosto será feriado en Argentina.

¿Cómo se pagan los feriados trabajados en Argentina?

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, los empleados no están obligados a trabajar en los días feriados nacionales. En caso de hacerlo, el empleador deberá remunerarlo con el doble de lo que cobraría un día de trabajo normal. "En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical. En caso que presten servicios en tales días, cobrarán la remuneración normal de los días laborables más una cantidad igual", establece.