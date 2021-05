Mariano Iúdica es uno de los protagonistas más polémicos de la televisión argentina. El conductor, quien lleva adelante Polémica en el Bar por América TV, volvió a dar que hablar con un testimonio sumamente increíble. En esta oportunidad, hizo una confesión que tiene que ver con Boca, eterno rival de River, equipo que acompaña desde muy pequeño.

En su visita al programa Los Mammones, conducido por Jey Mammon, habló acerca de su fanatismo por "El Millonario". En uno de los momentos de la charla, el presentador le consultó si se animaría a interpretar a un personaje ficticio que fuera de "El Xeneize". Tras haber respondido -de manera categórica- un "no", se decidió a hacer una increíble revelación personal.

"No, es una cosa... qué bueno que llegó este momento porque me gustaría hablar de fútbol con vos", Iúdica le indicó a Jey Mammon, quien le venía haciendo preguntas de otros asuntos. Luego, confesó: "Para mí, una de las cosas que más mal me ha hecho en mi vida y que más mal me hace, es cuando hay un gol de Boca".

Mariano Iúdica estuvo en Los Mammones.

Ante la sorpresa del conductor y comediante, Iúdica dejó en claro que desconoce el motivo por el cual se pone tan mal. Y señaló: "Y más en la cancha, no me lo preguntes, no te puedo explicar la sensación". Sin embargo, el entrevistador coincidió y resaltó que también le ocurre la misma situación.

La relación laboral que también une a Mariano Iúdica tiene con River

Cada año, la Fundación River organiza un evento solidario para recaudar dinero para jóvenes de todo el país que lo precisan. Dicha celebración, que cuenta con una gran subasta de elementos vinculados a "El Millonario" como butacas del estadio Monumental, camisetas y botines de algunos futbolistas, entre otros, tiene a Mariano Iúdica como conductor. Con arengas, cánticos y mucha energía, el presentador lleva adelante la clásica ceremonia que tiene lugar en el predio de La Rural.

La fuerte acusación de Mariano Iúdica contra Marcelo Tinelli

En noviembre de 2020, el conductor Mariano Iúdica lanzó una grave acusación contra Marcelo Tinelli. "Esa noche me di cuenta", manifestó el líder de Polémica en el Bar. ¿A qué hizo alusión? Según él, cuando aún pertenecía al staff de la vieja productora Ideas del Sur, tuvo que presenciar un momento al aire de ShowMatch en donde su suerte parecía echada.

La ocasión a la que aludió Iúdica se llevó adelante durante el año 2012. Mariano estuvo presente en el piso mientras Tinelli llevaba adelante su certamen de baile y él se catapultaba como uno de los conductores más exitosos al frente de Soñando por Cantar. "Esa noche me di cuenta que me quería limpiar. Efectivamente, después de unos meses mágicamente se terminó Soñando por Cantar", recordó quien ahora es una de las principales figuras de América TV.