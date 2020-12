El conductor de televisión Ricardo Canaletti enfureció con algunos televidentes de Todo Noticias (TN) que le cuestionaron el programa que emitió este sábado donde vinculó al astro Diego Armando Maradona con la camorra, la mafia de Nápoles.

Canaletti despertó la bronca de algunos seguidores de TN al decir que Maradona pudo haber sido un mejor futbolista si hubiera evitado las drogas y manifestó que era rehén de la camorra.

Indignados, los televidentes le escribieron sus reproches a Canaletti que en pleno programa les respondió diciendo que ignoran lo que pasó y sosteniendo que no critica a Maradona por haber dado a la Argentina la copa del mundo en 1986.

"Hay otros que los bloqueé, son tres, porque el problema de hoy no lo vimos. Me dicen ´con todo lo que nos dió en el 86, cómo van a decir que era un objeto de la Camorra´. Sí, era un objeto de la Camorra, por más alegría que nos haya dado en el 86. No sean estúpidos", insultó Canaletti.

Luego, como si nada hubiera pasado, Canaletti saludó a los hinchas de Boca por su día y cargó a un productor que es hincha de River Plate.

"Se me cuelgan de la entrepierna": fuerte denuncia de Canaletti

"Ya sé que van a editar esto", lanzó el conductor de Todo Noticias (TN), Ricardo Canaletti, contra su producción como preámbulo antes de lanzar una fuerte acusación contra un periodista por el caso María Marta García Belsunce y la serie en Netflix. Caneletti volvió a atacar a la familia por el crimen de la mujer en El Carmel y se defendió de las críticas a los gritos.

"Había algo que me molestaba y que Moria Casan me dio la solución cuando dijo se cuelgan de mis tetas. A mí, muy pocos, se me cuelgan de la entrepierna. Me han imitado, han copiado mi punto de vista sobre casos criminales, me han insultado con lo cual demuestran que no son colegas", criticó Canaletti quien hacía referencia un periodista.

En ningún momento dio el nombre del periodista, aunque esta semana quien lo criticó por el caso Belsunce fue Pablo Duggan quien lo acusó de no haber leído la causa y haber montado un show.