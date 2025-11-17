Jefe de la BBC dice a la plantilla que están "decididos a luchar" ante una eventual demanda de Trump

FOTO DE ARCHIVO-El presidente de Estados Unidos, Trump, ha dicho que probablemente demandará a la BBC la próxima semana

nov (Reuters) -El presidente de la BBC dijo el lunes que la cadena británica está "decidida a luchar" contra cualquier acción legal emprendida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que no hay base para un caso de difamación por la edición de uno de sus discursos.

Trump dijo el viernes que es probable que demande a la BBC esta semana por hasta 5.000 millones de dólares después de que la cadena empalmó extractos separados de uno de sus discursos, creando la impresión de que estaba incitando a los disturbios del 6 de enero de 2021.

El presidente de la BBC, Samir Shah, envió una carta personal a Trump para disculparse por el montaje, informó la cadena el jueves, pero agregó que no está de acuerdo en que haya base para una demanda por difamación.

Trump dijo a los periodistas el viernes que demandaría a la BBC por entre 1.000 millones y 5.000 millones de dólares. "Creo que tengo que hacerlo, quiero decir que incluso han admitido que hicieron trampas", señaló.

Shah dijo al personal de la BBC en un correo electrónico el lunes que hay mucha especulación sobre la posibilidad de una acción legal, incluidos los posibles costos o acuerdos.

"En todo esto somos, por supuesto, muy conscientes del privilegio de nuestra financiación y de la necesidad de proteger a nuestros abonados, el público británico", dijo en el correo electrónico.

"Quiero ser muy claro con usted: nuestra posición no ha cambiado. No hay base para un caso de difamación y estamos decididos a luchar contra esto", indicó.

Con información de Reuters