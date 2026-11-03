Estos son los 10 autos 0km más baratos en noviembre 2026 en Argentina

En octubre de 2026, el dólar se apreció un 1.6% frente al peso argentino, y esta fluctuación se reflejó directamente en los precios de los autos 0km para noviembre. La lista de los 10 modelos más baratos del mercado local mostró aumentos en casi todos los casos y varias modificaciones en el ranking.

{{{htmlAmp}}}

Entre las novedades, los recientes lanzamientos del Grupo Stellantis, como la Peugeot Partner Rapid y el Citroën C3 MY26, desplazaron al Fiat Argo del Top 10, que ahora cotiza alrededor de 36 millones de pesos. Otros modelos como el Fiat Cronos y el Peugeot 208 arrancan con precios oficiales de lista en 37.8 y 37.5 millones de pesos, respectivamente.

Es importante destacar que estos precios corresponden a las listas oficiales de las marcas, sin incluir descuentos ni bonificaciones puntuales. El valor de lista resulta clave porque determina montos como el impuesto a la patente, la póliza del seguro y las cuotas de los planes de ahorro.

Cuál es el auto más barato en noviembre de 2026

El modelo JMEV Easy 3, importado desde China, presenta dimensiones compactas, mecánica 100% eléctrica y un nivel de equipamiento llamativo dentro de su rango de valor. En octubre de 2026, su precio de mercado es de 17.900 dólares y aparece en la cima de los autos 0km más baratos que se pueden conseguir en la Argentina.

Este vehículo compacto mide 3,72 metros de largo, con 1,64 metros de ancho y 1,53 metros de alto, ideal para circular en entornos urbanos. Su motor eléctrico síncrono delantero ofrece una potencia máxima de 50 kW (68 CV) y un torque de 125 Nm, permitiendo acelerar de 0 a 50 km/h en apenas 4,5 segundos.

La autonomía es otro punto destacado del Easy 3, que alcanza hasta 330 kilómetros según el estándar chino CLTC, gracias a su batería de iones de litio con una capacidad de 30,24 kWh. Además, incorpora un sistema de refrigeración por fluido para mantener la batería en una temperatura óptima y extender su vida útil.

Ranking de los 10 autos 0km más baratos en Argentina en noviembre 2026:

JMEV Easy 3: 28.013.000 pesos

Hyundai HB20: 28.500.000 pesos

Renault Kwid: 28.580.000 pesos

VW Polo Robust: 30.222.550 pesos

Fiat Mobi: 30.440.000 pesos

Jac S2: 32.708.500 pesos

Chevrolet Onix: 32.782.900 pesos

Citroën C3: 34.180.000 pesos

Kaiyi X3: 34.430.000 pesos

Fiat Fiorino/Peugeot Partner Rapid: 35.550.000 pesos

Queda fuera del Top 10 de los autos 0km más baratos de noviembre de 2026 el Fiat Argo, que aparece en el puesto 11 con un precio de 36.010.000 pesos.