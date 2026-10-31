La venta de autos 0km se desplomó en octubre y acumula siete meses consecutivos de caída

El mercado automotor profundizó su racha negativa en octubre al registrar una caída interanual del 12%, acumulando así siete meses consecutivos en terreno negativo. De acuerdo con los datos oficiales difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante el décimo mes del año se patentaron 45.965 unidades, lo que representa además un retroceso del 8,4% respecto a los registros de septiembre.

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Esta contracción consolida el freno en la actividad comercial del sector, que no logra revertir la tendencia a la baja en la comparación interanual. El deterioro se refleja con particular fuerza en el segmento de los automóviles de pasajeros, cuyas operaciones se desplomaron un 15,5% en términos interanuales.

Por su parte, los vehículos comerciales livianos experimentaron una baja del 7,3%, mientras que los camiones se convirtieron en el único rubro con saldo favorable al marcar un modesto avance del orden del 3% frente al mismo mes del año previo. Asimismo, la estructura de comercialización exhibió un marcado predominio de unidades extranjeras: el 68% de los coches vendidos fueron importados, relegando a la producción nacional a concentrar apenas el 32% del total de las ventas.

En el balance acumulado de los primeros 10 meses del 2026, las cifras confirman un escenario contractivo generalizado. Entre enero y octubre se inscribieron 481.852 unidades, lo que representa una merma del 12,8% en comparación con los 552.758 vehículos registrados durante el mismo lapso de 2025.

Ante este panorama, en el sector automotor descartan un repunte significativo hacia fin de año y prevén que el ejercicio culminará por debajo de las 612.178 unidades alcanzadas en 2025, período en el cual el mercado había experimentado un incremento del 47,8%. Noviembre y diciembre suelen ser históricamente los meses más débiles en matriculaciones, debido a que muchos compradores postergan sus adquisiciones para patentar en el período entrante.

Toyota lideró el mercado y la Hilux fue el modelo más vendido

En el desglose por marcas y modelos, Toyota encabezó los patentamientos de octubre con una cuota de mercado del 16,2%, escoltada por Volkswagen con el 12,5% y Fiat con el 11,7%, un podio que se replica de manera idéntica en el acumulado anual.

La nómina de las diez principales terminales se completó con Ford, Chevrolet, Renault, Peugeot, Citroën, la china BYD en novena posición y Jeep. Otras firmas de origen asiático continuaron ganando terreno en el ranking: BAIC se ubicó en el 11.º escalón, Chery en el 14.º, Haval en el 18.º, y Jetour, Leapmotor y MG ocuparon los puestos 20.º, 21.º y 22.º respectivamente.

Por el lado de los modelos más comercializados entre autos y utilitarios, la lista estuvo liderada por la Toyota Hilux, la Volkswagen Amarok, la Ford Ranger, el Fiat Cronos y la Ford Territory, seguidas por el Toyota Yaris Cross, el Peugeot 208, el Toyota Corolla Cross, el Chevrolet Onix y la Volkswagen Terra.

En el segmento de los vehículos 100% eléctricos, las matriculaciones fueron encabezadas por los modelos BYD Dolphin Mini, BYD Yuan Pro y Chevrolet Spark, en tanto que las variantes híbridas registraron mayor demanda en el Ford Territory, el Toyota Corolla Cross y el BAIC BJ30.