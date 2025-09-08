Un nuevo mural de Banksy en el Tribunal Superior de Londres muestra a un juez golpeando a un manifestante

FOTO DE ARCHIVO: Concentración contra la proscripción de Acción Palestina, en Londres

sep (Reuters) -El artista callejero británico Banksy ha pintado un mural en el Tribunal Superior de Londres que muestra a un juez golpeando a un manifestante, posiblemente en reacción a la detención de cientos de manifestantes que apoyaban al grupo prohibido Acción Palestina.

El artista, cuya identidad nunca ha sido confirmada, publicó el lunes imágenes de la obra en su página de Instagram.

El mural muestra a un juez con peluca utilizando un mazo para golpear a un manifestante que sostiene una pancarta manchada de sangre y que ha sido derribado.

Se pintó después de que casi 900 personas fueran detenidas el sábado en una manifestación en Londres contra la prohibición de Acción Palestina ("Palestine Action"). En las últimas semanas se han producido cientos de detenciones de simpatizantes del grupo.

En julio, Reino Unido prohibió Acción Palestina por considerarla una organización terrorista, lo que convierte en delito pertenecer al grupo o apoyarlo, después de que algunos de sus miembros irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y dañaran aviones militares.

El sistema penal y judicial británico ha sido objeto de ataques desde ambos lados del espectro político, y los críticos afirman que el derecho a la protesta pacífica está amenazado.

Aunque Banksy nunca hace comentarios sobre sus obras de arte, ha creado trabajos anteriores en apoyo de causas palestinas, incluidos murales en la barrera de separación de Cisjordania, concentrados en los alrededores de Belén.

El Royal Courts of Justice de Londres, que alberga el Tribunal Superior, es un edificio catalogado de Grado Uno, lo que significa que tiene el máximo nivel de importancia histórica y protección. Las fotos del lunes mostraban que ya se habían instalado barreras alrededor del mural.

Con información de Reuters