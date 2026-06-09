Bad Bunny se encuentra con el papa León en Madrid, pero debió "tirar más fotos"

Imagen de archivo del cantante puertorriqueño Bad Bunny actuando durante el espectáculo del descanso en la Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks, en el Levi's Stadium, Santa Clara, California, EEUU.

El papa León mantuvo un breve encuentro privado con el cantante ‌puertorriqueño Bad Bunny ‌en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid el lunes por la noche, mientras ambos se encontraban de gira por España, según informó el Vaticano el martes, añadiendo que no tenía previsto publicar ninguna ​foto del ⁠encuentro.

Según un comunicado del Vaticano, el ‌pontífice se reunió con la estrella ⁠del reguetón, cuyo álbum "Debí ⁠tirar más fotos" ganó el premio al Álbum del Año en los Grammy de ⁠este año, junto con su familia ​y otras personas. Les dedicó ‌unas breves palabras de ‌saludo antes de abandonar el estadio, ⁠añadió.

León, quien provocó la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, más temprano en el año tras criticar ​la guerra ‌de Irán, se encuentra en una gira de una semana por España, donde ha advertido de que la escalada de conflictos ha sumido ⁠al mundo en una "profunda crisis".

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Casualmente, provocar la ira de Trump es algo que el pontífice y Bad Bunny, cuyo nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, tienen en común.

El cantante ha criticado abiertamente las ‌políticas antiinmigración de línea dura de Trump y apoyó a la exvicepresidenta Kamala Harris, demócrata, en la carrera presidencial de 2024.

Bad Bunny fue el protagonista del espectáculo del descanso ‌de la Super Bowl en febrero, llevando el español y los ritmos del reguetón ‌al espectáculo ⁠anual del fútbol americano estadounidense. Trump calificó el espectáculo de "absolutamente terrible" ​y "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos".

Con información de Reuters