La hija de Baby Etchecopar se sumaría a Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones

Que el periodista Baby Etchecopar, además de antikirchnerista, simpatiza con el macrismo ya no es una noticia. Esta vez, la que se acerca a Juntos por el Cambio es su hija mayor, María Paz Etchecopar quien, pasando por alto los antecedentes de su padre, propuso: “Si mi apellido sirve, porque somos buena gente, con buena imagen, bienvenido. Somos lo más parecido a la gente que hay”, tras haberse reunido con el hombre el titular del bloque PRO Cristian Ritondo de cara a los próximos comicios.

La joven de 37 años no quiso dar puntada sin hilo en su acercamiento a la política por lo que le dio su palabra al histórico diario opositor, La Nación, donde se refirió al encuentro con el diputado macrista y afirmó: “Fui a hablar por mí, por el futuro de mi hijo, por la inseguridad, por el país”. En esta línea, desde el diario de los Saguier afirman que "aún no tiene definida su posible participación en las elecciones legislativas de ese espacio", aunque destacaron en palabras de Etchecopar que no sólo se sintió "muy cómoda" sino que “las puertas están abiertas”.

A continuación, explicó, muy a tono con el discurso y la paranoia de Juntos por el Cambio que para ella es importante que de cara a las elecciones legislativas, la oposición “esté unida para sacar al único enemigo: los kirchneristas”. Al igual que la mayoría de los miembros del partido que lidera Mauricio Macri la hija del polémico periodista no viene de la política pero que “la queja, la marcha, son insuficientes, hay que involucrarse”.

Luego, en su cuenta de Instagram, fiel a la jerga de la ultraderecha, exhortó a la república y a los "derechos y libertades". "Quiero darle las gracias a @cristianritondo por haberme recibido esta tarde para poder dialogar sobre lo mucho que nos preocupa el presente y el futuro de todos los argentinos", completó.

Por su parte, Cristian Ritondo compartió a través de su cuenta de Twitter que conversó con la hija de Etchecopar sobre "la realidad del país, de la provincia de Buenos Aires y lo mucho que nos preocupa la situación". Para coronar la futura alianza entre los medios hegemónicos y la derecha, anunció: “Queremos conformar un proyecto que incluya a diversos sectores y es por eso que creemos en María Paz para ser parte de él”.