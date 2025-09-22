Volvió el Rastrojero, el clásico auto argentino se renueva en 2025.

El Rastrojero, la camioneta argentina que dejó huella entre 1952 y 1980, prepara su regreso en una versión adaptada al presente: un utilitario 100% eléctrico, robusto, económico y con hasta una tonelada de capacidad de carga. El proyecto, bautizado Rastrojero Eléctrico Amperion, está liderado por el empresario bonaerense Carlos Ptaschne, quien eligió la ciudad de Rosario como sede de producción. “Estamos trabajando desde hace 6 años, es inevitable, no hay marcha atrás”, aseguró el impulsor de la iniciativa.

El Rastrojero original, fabricado por Industrias Mecánicas del Estado (IME), fue la pickup diésel más vendida de los años ’70, con 140.000 unidades producidas y exportaciones a varios países de la región. Su historia se interrumpió en 1980 por decisión política, pero más de cuatro décadas después regresa con el mismo espíritu de utilidad y durabilidad, ahora con un diferencial clave: su motor será totalmente eléctrico.

“Este Rastrojero del siglo XXI será un auto liviano, robusto, básico y durable, sin grandes lujos, pero con el confort necesario para trabajar todo el día”, adelantó Ptaschne.

Mecánica y rendimiento del Tastrojero Eléctrico Amperion

La camioneta contará con versiones de tracción simple y doble, todas equipadas con motores eléctricos japoneses de alta calidad. En su primera etapa podrá cargar 650 kilos, aunque con la evolución de las baterías de litio alcanzará 1.000 kilos. Tendrá una velocidad máxima de entre 115 y 120 km/h.

“Cuando la gente vea lo que rinde un motor eléctrico quedará asombrada. Son fantásticos, no se rompen, son eficaces y muy potentes”, destacó Ptaschne. La elección de Rosario responde a su mano de obra calificada, jóvenes capacitados y un parque metalmecánico de excelencia. El proyecto cuenta con el respaldo de un consorcio de pymes argentinas, además de capitales de Austria, Francia e Italia, junto con ingenieros y expertos financieros locales.

Si los plazos se cumplen, las primeras unidades del Rastrojero Eléctrico Amperion saldrán a la venta en 2025, reeditando la historia de un vehículo que supo ser símbolo de trabajo, accesibilidad y producción nacional.