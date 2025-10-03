Cómo participar de la subasta de autos.

Para quienes tengan la intención de comprar un auto y busquen precios accesibles, Grupo Stellantis realiza una subasta de varios autos y camionetas de las marcas Fiat, Peugeot, DS, Jeep y Ram.

El remate se hará a través de la plataforma de Narvaezbid con precios base que oscilan entre 13 millones de pesos y 72 mil dólares. La puja online ya está abierta y el cierre de las ofertas será este viernes 3 de octubre a las 12 del mediodía.

Algunos de los lotes que salieron a remate corresponden a autos de la flota de directivos de la empresa, mientras que otros se exhibieron en diferentes exposiciones de la compañía durante los últimos meses.

Qué autos están disponibles en la subasta

RAM 2500 Laramie 6.7L 4x4 – Valor base: USD 62.897. Dos unidades del año 2024 con tan solo 100 y 43 kilómetros de uso, por lo cual se encuentran prácticamente nuevas.

RAM 1500 Laramie 5.7 V8– Desde USD 29.580, se trata de dos modelos de los años 2020 y 2022

Jeep Wrangler Rubicon 2.0T AT8 (2024) – Base desde USD 72.116, con sistema 4x4, caja automática de 8 velocidades y diseño off-road.

Jeep Grand Cherokee Overland (2018) – Desde USD 45.586,

Peugeot 208 (2020–2023) – Desde AR$ 13.662.171, motorización 1.6L, versiones Active Pack y Feline Tiptronic.

Fiat Pulse (2022) – Desde AR$ 15.485.190, versiones Drive, Audace e Impetus, motor turbo 1.0T y transmisión CVT.

Fiat Fastback (2025) – Desde AR$ 19.861.660, SUV con motor Turbo 270 y caja automática.

DS 7 Crossback HDI 180 (2020) – Desde AR$ 27.246.940, motorización diésel, transmisión automática de 8 marchas.

Jeep Rural 5 puertas Compass Limited 1.3T AT6 4x2, Año 2021.

"Narvaezbid, la plataforma líder en subastas online de activos corporativos en Argentina, anuncia dos subastas de automóviles organizadas por Stellantis, uno de los principales grupos automotrices del mundo. La propuesta incluye una variedad de modelos usados y seminuevos, todos disponibles con valores base en pesos y dólares", manifestaron desde la empresa.

Algunos de los modelos tienen apenas cientos de kilómetros y se encuentran en excelente estado. Todas las unidades se encuentran en Zárate, provincia de Buenos Aires y pueden verse ingresando a www.narvaezbid.com.ar

Con cierre programado para el 3 de octubre a las 12:00 hs, si bien los precios se encuentran expresados en dólares, los lotes se abonan en pesos al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina (BNA) tipo vendedor.