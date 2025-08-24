Cómo participar de remates de autos 0km.

El mercado automotor sigue mostrando movimientos importantes y tras un julio con números récord en patentamientos de autos 0 km, agosto llegó con un fuerte ajuste en los precios de todas las grandes marcas del país, con aumentos que en algunos casos alcanzaron el 12 por ciento respecto al mes anterior.

Esta escalada en los valores llevó a que prácticamente no haya autos nuevos por debajo de los 20 millones de pesos, lo que complica la compra para muchos interesados. Aunque existen créditos para facilitar la adquisición, la reposición aún presenta dificultades, por lo que las subastas oficiales de automotrices aparecen como una alternativa interesante para conseguir vehículos a precios más accesibles.

En ese sentido, Stellantis realizará una subasta online de 57 vehículos de todas sus marcas, incluyendo Fiat, Jeep, Citroën, Peugeot, Ram y DS. La oferta abarca diversos segmentos, desde compactos y medianos hasta SUV, pickups, 4x4 y deportivos, con modelos recientes y algunos listos para patentar.

La subasta se lleva adelante a través de la plataforma virtual Narvaezbid (narvaezbid.com.ar), donde ya está activa la posibilidad de realizar ofertas. Entre los modelos disponibles de Stellantis se destacan el Fiat Cronos, Pulse, Fastback y Strada; Peugeot 208 y 2008 (generación anterior); Citroën C3; Jeep Renegade, Compass, Wrangler, Gladiator y Grand Cherokee; Ram Rampage, 1500 y 2500; y un DS 7 Crossback, entre otros.

General Motors también remata autos

Por su parte, General Motors también rematará vehículos con una selección que incluye varios Chevrolet Cruze 2019 de 4 y 5 puertas, SUV Tracker y Trailblazer, pickups S10 y un Camaro convertible del 2018, ampliando así las opciones para quienes buscan un 0 km o un modelo usado reciente.

Para participar, los interesados deben ingresar al sitio web de la subasta y crear un usuario. Tras validar la cuenta en 24 horas, recibirán los términos y condiciones por correo electrónico para continuar con las ofertas online. Es necesario realizar un depósito en garantía (seguro de caución) por cada lote en el que se quiera participar, cuyo monto varía según la política de la casa de subastas. En todos los casos, el depósito se reintegra al finalizar la subasta, gane o no el usuario, una vez solicitado.

Además, también se realizará otra subasta a cargo de Monasterio Tattersall Activos, donde se pondrán a la venta más de 50 vehículos provenientes de distintas empresas que renovaron sus flotas. En esta oportunidad, todos los autos se entregan transferidos y sin deudas.

Entre los modelos destacados de esta subasta aparecen un Chevrolet 400 de 1969 en excelente estado, junto con vehículos compactos como VW Gol Trend y Voyage, Toyota Etios; medianos como Ford Focus, Toyota Corolla y VW Vento; y utilitarios como Fiat Dobló, Renault Kangoo y Peugeot Partner.

Los interesados pueden acceder a toda la información sobre los vehículos, incluyendo fotos, videos, detalles y condiciones, así como la ubicación para la exhibición presencial previa. Para participar, se exige una caución del 10% del valor del lote (depósito o transferencia) o un 30% con ECHEQ, que será devuelta en caso de no resultar ganador dentro de los 4 a 5 días hábiles posteriores a la subasta.