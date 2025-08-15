Cómo pedir un crédito de hasta $100 millones para comprar un auto 0KM: esta es la forma

Cómo sacar un crédito para comprar auto de hasta 100 millones

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva línea de créditos personales que permite financiar la compra de autos, tanto 0 km como usados de hasta diez años de antigüedad, por montos que van desde $1 millón hasta un máximo de $100 millones. El objetivo es facilitar el acceso a unidades nuevas mediante un trámite ágil, sin la necesidad de realizar gestiones presenciales en una sucursal bancaria.

La operatoria se inicia directamente en las concesionarias adheridas al programa +Autos con BNA, que ya suma cientos de puntos de venta en todo el país. El interesado solo debe presentarse con su DNI y elegir el modelo. El vendedor carga los datos personales y del vehículo en el sistema del banco, que evalúa la solicitud en línea. Si la operación es aprobada, el cliente recibe un correo electrónico para completar la validación biométrica y aceptar los términos desde su celular.

Cómo comprar un auto con crédito fácil.

El préstamo se otorga a sola firma, sin prenda sobre el auto ni exigencia de pagarés. Puede financiarse en un plazo de hasta 72 meses, con una tasa nominal anual fija del 38 % y un costo financiero total que ronda el 46 % TNA. El sistema de amortización es francés, por lo que cada cuota incluye capital e intereses.

Cuáles son las condiciones para calificar a un crédito de $100 millones

Para calificar, la cuota mensual no debe superar entre el 30 % y 35 % de los ingresos netos del solicitante. Esto significa que, por ejemplo, para acceder a un crédito de $10 millones se necesitan ingresos formales de alrededor de $1,4 millones, con una cuota estimada en $420 mil.

El programa está disponible para personas físicas mayores de 18 años, incluidos jubilados y pensionados, pero no para empresas ni personas jurídicas. Además, es posible sumar un seguro automotor a través de Nación Seguros S.A. dentro del mismo trámite.

Banco Nación: créditos prendarios.

Con aprobación inmediata y sin trámites presenciales, esta línea de crédito del Banco Nación se posiciona como una alternativa rápida y competitiva para quienes buscan acceder a un auto nuevo o usado con financiamiento de largo plazo.

La devolución del préstamo se realiza mediante cuotas mensuales debitadas de forma automática. Bajo el sistema francés, cada cuota mantiene un importe fijo, pero varía su composición: en las primeras, el peso de los intereses es mayor y la amortización de capital menor, mientras que hacia el final del plazo se incrementa la parte destinada a capital y se reducen los intereses.