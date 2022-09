La reflexión de Gerardo Romano sobre el atentado a Cristina: "Se arriesga mucho"

El actor Gerardo Romano habló sobre el intento de magnicidio a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y compartió una sentida reflexión.

Cristina Fernández de Kirchner sufrió un intento de magnicidio en las inmediaciones de su domicilio en Recoleta y eso despertó la conmoción de cientos de miles que se manifestaron en su apoyo con una movilización a Plaza de Mayo. El brutal atropello a la democracia logró que referentes de la cultura se manifestaran al respecto y el actor Gerardo Romano compartió una reflexión, desde su punto de vista como excustodio de los expresidentes Arturo Illia y el dictador Juan Carlos Onganía.

Romano brindó una entrevista a la agencia Noticias Argentinas y compartió su opinión sobre el intento de asesinato a la Vicepresidenta, hecho del cual es responsable Fernando Sabak Montiel, aportando su experiencia como ex custodio: "Estaba viendo la tele y cuando apareció la imagen de esa pistola no lo podía creer. No tengo dudas de que (al agresor) se le trabó el arma, porque nadie va a ir a hacer un chiste así, lo hubieran cagado a trompadas. Si no hubiera pasado eso, Cristina estaría muerta".

"Aunque sea Cristina Fernández, le hubiera puesto un chirlo en el culo y le hubiera dicho: 'déjese de joder arriesgando la vida permanentemente'. Estuvo regalada todo el tiempo, porque también le podrían haber disparado desde un balcón o haber arrojado algo. Se arriesga mucho. Ella tiene una entrega mutua de amor, ¿quién puede provocar lo que provoca ella, esas muestras de lucha y entrega de la gente?", cerró el actor.

La emotiva canción de Guillermo Fernández para Cristina: "la semilla del odio que sembraron es un arma"

El reconocido cantante Guillermo Fernández presentó Esta Mujer en sus redes sociales, una emotiva canción y un sentido homenaje a las luchas populares impulsadas por Cristina Fernández de Kirchner, quien sufrió un intento de magnicidio en las inmediaciones de su domicilio, en Recoleta. En diálogo con El Destape, Fernández habló del lanzamiento que comparte junto a Luis Longhi y reflexionó en torno a la figura de la Vicepresidenta y dos veces electa presidenta de Argentina.

"Esta Mujer la escribimos con Luis Longhi, querido amigo y compañero de ruta artística, y originalmente iba a ser una canción para un musical que estábamos escribiendo y se llamaba Eva y Gardel. Pero, mientras la hacíamos, nos dábamos cuenta que no hablábamos de Eva sino de Cristina", remarcó el cantante, sobre el origen de la pieza que puede escucharse en su canal de Youtube oficial.

Al referirse a la relevancia de CFK como líder política del Frente de Todos, el cantante indicó: "Cristina me devolvió la fé en la política. Cuando tenía 16 años militaba en partidos políticos de izquierda y, después, más de adulto, fui perdiendo eso. Ella me devolvió la militancia y la fuerza con ese brazo sostenedor que tiene. Para mí es un personaje muy importante".