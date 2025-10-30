El científico británico advirtió hace 15 años sobre el contacto con extraterrestres.

Tras la aparición del cometa 3I/ATLAS, muchas personas recordaron la advertencia del físico británico Stephen Hawking. A lo largo de su carrera, el científico se dedicó a reflexionar sobre el universo, su creación y hasta la posibilidad de vida extraterrestre, esto último cobró mucha relevancia en la comunidad científica porque hay un investigador que sostiene que el cuerpo celestre es en realidad una nave interestelar.

En este contexto, la advertencia de Hawking gira en torno a las consecuencias que podría traer para la humanidad un eventual contacto con civilizaciones "más desarrolladas". El objeto fue detectado en julio de este año por un telescopio del proyecto ATLAS, instalado en Chile. Desde entonces, los científicos sienten una gran curiosidad por su comportamiento anómalo y su origen más allá del sistema solar.

Pese a que la NASA aseguró que el cometa 3I/ATLAS no representa ningún peligro para la Tierra, dado que su punto más cercano es de unos 270 millones de kilómetros, su movimiento irregular y la imposibilidad de observarlo directamente mientras pasa detrás del Sol alimentaron todo tipo de teorías. Estará más cerca de nuestro planeta el próximo 19 de diciembre.

La advertencia de Stephen Hawking: la hipótesis del "bosque oscuro"

Por su parte, el físico teórico de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, se niega a descartar que el objeto sea una sonda o nave interestelar enviada por una civilización desconocida. “Nos preocupamos por las amenazas existenciales como la inteligencia artificial o el cambio climático, pero no hablamos de tecnología alienígena. Deberíamos hacerlo”, sostuvo el experto.

En 2010, Hawking, durante el documental Into the Universe, aseguró que si los extraterrestres visitan la Tierra alguna vez, "el resultado podría ser similar a cuando Colón llegó a América, lo cual no terminó bien para los nativos americanos”. De acuerdo a este análisis, una civilización capaz de recorrer el cosmos probablemente haya "agotado los recursos de su propio planeta y busque otros para colonizar".

Esta visión está vinculada con la denominada "hipótesis del bosque oscuro", que plantea las múltiples civilizaciones que podrían existir en el universo, pero que prefieren quedarse en silencio por miedo a atraer la atención de otras más poderosas.

En este sentido, cualquier intento de comunicación podría ser una "riesgosa jugada" que revelaría cuál es la posición de la Tierra en el espacio. Es por ello que el físico británico se monstraba negado a los famosos envíos de información al espacio con las coordenadas de nuestro planete, incluso videos o muestras de vida.

¿Por qué es importante el cometa 3I/ATLAS?

Para la NASA y la Agencia Espacial Europea, el cometa 3I/ATLAS tiene una gran importancia científica, ya que ofrece la oportunidad de estudiar el material que se forma en otros sistemas estelares.

La web oficinal de la agencia espacial notificó que los expertos analizaron el cuerpo celeste y que, hasta el momento, "no representa una amenaza" para la vida en la Tierra. "Alcanzará su punto más cercano al Sol alrededor del 30 de octubre de 2025, justo dentro de la órbita de Marte. El tamaño y las propiedades físicas del cometa interestelar están siendo investigados por astrónomos de todo el mundo", explicaron.

“3I/ATLAS debería permanecer visible para los telescopios terrestres hasta septiembre de 2025, después de lo cual pasará demasiado cerca del Sol para ser observado. Reaparecerá en el otro lado del Sol a principios de diciembre de 2025, lo que permitirá realizar nuevas observaciones”, argumentaron.

¿Qué hace único al cometa 3I/ATLAS?

Su "anti-cola" se encuentra formada principalmente por dióxido de carbono y agua, con trazas de cianuro y una aleación de níquel nunca vista en la naturaleza, sino usada en procesos de fabricación humana.

Otro de los rasgos sorprendentes es la actividad del cometa a grandes distancias del Sol. A diferencia de otros que permanecen inactivos, este ya liberaba gases y partículas, lo que sugiere que su superficie tiene zonas activas extensas o materiales volátiles distintos a los esperados.

Sobre la trayectoria, el cometa sigue una órbita hiperbólica, lo que confirma su origen interestelar. Tiene una alienación casi perfecta y acercamientos calculados a Venus, Marte y Júpiter.