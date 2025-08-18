Conjunción de la Luna y Júpiter, Venus y Mercurio de agosto 2025: cuándo es y a qué hora verlo

Agosto de 2025 estará marcado por tres alineaciones planetarias consecutivas

El mes de agosto será especial para los amantes de la astronomía, con tres alineaciones planetarias consecutivas que marcarán el cielo nocturno. La Conjunción de la Luna y Júpiter, la Conjunción de la Luna y Venus y la conjunción de la Luna y Mercurio ofrecerán un espectáculo único que podrá observarse sin necesidad de telescopios.

Conjunción de la Luna y Júpiter

El 19 de agosto tendrá lugar la Conjunción de la Luna y Júpiter, uno de los eventos más esperados por su brillo y visibilidad. El gigante gaseoso, considerado el planeta más grande del sistema solar, se alineará con la Luna en un fenómeno que será apreciable a simple vista en el cielo nocturno.

Este encuentro astronómico se verá con mayor claridad durante la madrugada, cuando la Luna creciente se ubique cerca de Júpiter. Los expertos en astronomía señalan que, en lugares con poca contaminación lumínica, la observación permitirá distinguir incluso algunas de las lunas galileanas que orbitan alrededor del planeta.

Conjunción de la Luna y Venus

El 20 de agosto se producirá la Conjunción de la Luna y Venus, un evento que suele atraer la atención del público por el intenso resplandor del llamado “lucero del alba”. Venus, el planeta más brillante después de la Luna, se unirá visualmente a nuestro satélite, generando una de las postales más atractivas del calendario astronómico del año.

La conjunción podrá apreciarse poco después del atardecer, en dirección al horizonte occidental. Debido a la magnitud lumínica de Venus, esta alineación se convertirá en una de las más fáciles de identificar, incluso en las ciudades con alta iluminación artificial. Para quienes sigan de cerca el fenómeno, será una oportunidad para captar imágenes fotográficas de gran impacto.

Conjunción de la Luna y Mercurio

Júpiter, Venus y Mercurio se unirán visualmente a la Luna en distintos momentos del mes

El 21 de agosto, la conjunción de la Luna y Mercurio cerrará esta serie de alineaciones. A diferencia de Júpiter y Venus, Mercurio suele ser más difícil de observar por encontrarse muy próximo al Sol. Sin embargo, en esta fecha el planeta más pequeño del sistema solar se dejará ver junto a la delgada Luna menguante.

La mejor oportunidad para observar este fenómeno será en el amanecer, cuando ambos astros se eleven brevemente sobre el horizonte oriental antes de la salida del Sol. Los especialistas en astronomía recomiendan buscar un lugar despejado y sin obstáculos visuales para identificar esta conjunción poco común.

Un agosto marcado por la astronomía

La seguidilla de alineaciones entre la Luna, Júpiter, Venus y Mercurio convierte a agosto de 2025 en un mes de gran interés astronómico. Cada fenómeno, con sus características particulares, ofrece la posibilidad de disfrutar del cielo de manera sencilla, sin necesidad de equipos sofisticados.

Estos eventos refuerzan el atractivo cultural y científico de la observación del firmamento, una práctica que despierta la curiosidad y permite conectar con los ciclos naturales del universo.