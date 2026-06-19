Así será el futuro de la belleza con IA: L'Oréal y OpenAI se unen para transformar el área beauty por completo.

L'Oréal y OpenAI se unieron para transformar el mundo de la belleza con inteligencia artificial. La compañía de cosméticos más grande del mundo presentó una colaboración estratégica con OpenAI, la empresa de investigación y aplicación de IA y creadora de ChatGPT, para incorporar inteligencia artificial en distintas áreas de su negocio, desde la investigación científica hasta la experiencia de compra de los consumidores.

Con el avance de la IA, esta alianza podría cambiar para siempre la forma en la que las personas descubren, prueban y compran productos de belleza. Uno de los cambios más llamativos llegará de la mano de Maybelline New York. La marca integrará una herramienta de prueba virtual de maquillaje directamente dentro de ChatGPT, permitiendo que los usuarios exploren distintos tipos de looks y prueben productos a través de conversaciones impulsadas por inteligencia artificial.

L'Óreal y Open AI se unen para innovar en el mundo del beauty.

La iniciativa se apoyará en ModiFace, la tecnología de realidad aumentada desarrollada por L'Oréal, que ya se utiliza para simular maquillaje, coloración de cabello y otros tratamientos de belleza de manera virtual. Además, el grupo trabajará para mejorar la visibilidad y el descubrimiento de sus marcas dentro de ChatGPT en Estados Unidos. Esto incluye firmas como Lancôme, Kérastase, CeraVe, Garnier y SkinCeuticals, que buscarán acercarse a los consumidores a través de experiencias cada vez más personalizadas.

Mucho más allá que una estrategia comercial: cómo usará L'Oréal la IA para acelerar las investigaciones científicas

La alianza no se limita al área comercial: L'Oréal también utilizará modelos avanzados de inteligencia artificial para acelerar investigaciones científicas relacionadas con el cuidado de la piel. Entre los proyectos anunciados se encuentra el estudio del microbioma cutáneo, el ecosistema de microorganismos que vive naturalmente sobre la piel y que cumple un rol clave en su salud.

Según la compañía, estas herramientas permitirán identificar bacterias beneficiosas y desarrollar nuevas generaciones de productos para el cuidado facial con mayor rapidez y precisión. La IA también comenzará a desempeñar un papel más importante en la creación de contenido. L'Oréal utilizará los modelos más recientes de OpenAI para potenciar su plataforma interna de generación de imágenes y videos, ayudando a los equipos creativos a producir campañas de marketing de manera más eficiente.

La asociación fue presentada durante VivaTech 2026, uno de los eventos de tecnología más importantes de Europa, y forma parte de una estrategia más amplia de L'Oréal para integrar la inteligencia artificial en todas sus áreas. De hecho, la empresa informó que ya capacitó a más de 73.000 empleados en herramientas de IA generativa. Con este acuerdo, tanto L'Oréal como OpenAI apuestan a una nueva etapa en la industria de la belleza, donde la inteligencia artificial no solo ayudará a desarrollar productos, sino también a transformar la forma en que los consumidores interactúan con ellos.