El sorpresivo pedido de Tini Stoessel a sus fans para la Scaloneta: "Campeón mundial"

La cantante se mostró eufórica por el triunfo de la Selección Argentina en Qatar y les hizo un jugado pedido a sus fanáticas. Tini le dedicó un momento con sus admiradoras a la Scaloneta.

Tini Stoessel se encontró con un grupo de fans mientras viajaba en auto y decidió sacar su cámara para pedirles un favor a sus seguidoras. La intérprete de hits como 22 y La Triple T les pidió a sus admiradoras que cantaran la canción de La Mosca Tsé-Tsé dedicada a la Selección Argentina.

Stoessel se mostró desde la parte trasera de su auto, riendo eufórica ante la interpretación del hit Muchachos por parte de sus fans, en la versión que se cantó cuando Argentina se convirtió en Campeón del Mundo. "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Ya ganamos la tercera, ya somos campeón mundial", gritaron las chicas.

Las fanáticas esperaron a Tini en la puerta del Campo Argentino de Polo, predio donde la artista dará un show el 22 de diciembre y adonde se dirigía para ensayar los últimos retoques de su recital.

La cantante también le dedicó una sentida publicación a la Selección Argentina en su cuenta de Instagram, en especial a su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul. "Te amo. Estoy tan orgullosa de vos. Te admiro tanto. ¡Argentina campeón del mundo!", escribió la celebridad en el pie de foto de un posteo donde compartió una foto de su pareja con la Copa del Mundo en sus brazos, un video junto con el futbolista donde él entonó las líneas del hit de La Mosca y una imagen de la Selección en el festejo del triunfo. "Te amo amor de mi vida. Gracias por todo, sos increíble. ¡Somos campeones!", respondió De Paul, enamorado.

El tierno posteo de Rodrigo De Paul dedicado a Tini Stoessel

El futbolista destacó el apoyo que su pareja le da en su carrera y, cuando Argentina pasó a la semifinal, compartió una foto donde se lo vio abrazado a Tini. "Esta foto es después de Arabia. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", comienza el texto del deportista. Y sigue: "Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí".