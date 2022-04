Graciela Ocaña mintió sobre el nuevo IFE de ANSES y quedó en ridícula

La diputada del PRO cargó contra Fernanda Raverta pero se basó en una fake news que no corrigió cuando le marcaron el error.

La diputada nacional del PRO, Graciela Ocaña, criticó duramente a ANSES por el nuevo bono o refuerzo pero desde Twitter la cruzaron por haber reproducido una mentira en relación a las filas virtuales para inscribirse. "El populismo y las dádivas siempre acarrean inconvenientes. Miles de jubilados imposibilitados de hacer sus trámites por el colapso de la página de ANSES", disparó durante la tarde de ayer.

Luego de dejar en claro que "los adultos mayores no pueden quedar desprotegidos sin su atención correspondiente y mucho menos con ingresos inhumanos" y de pedirle directamente a la directora ejecutiva, Fernanda Raverta, que "explique esta violación a los derechos de los adultos mayores", generó molestias en las redes sociales de personas que -al parecer- tampoco estaban bien informadas.

Es importante recordar que, según informó ANSES, trabajadoras y trabajadores sin ingresos formales que se encontraban en condiciones de solicitar el refuerzo de 18 mil pesos debían inscribirse de manera virtual pero que, en cambio, jubilados y jubiladas no tenían que realizar ninguna inscripción o trámite para recibir -de manera automática- los 12 mil pesos en un solo pago durante el mes de mayo.

A pesar de esto, Ocaña insistió: "Para un jubilado es el turno 65.000 en ANSES, un turno para la eternidad. Sra. Raverta, lo que los jubilados no tienen es tiempo, Ud. debe darles prioridad, de acuerdo a la Ley de la Ciudad que lo establece, teniendo en cuenta que la oficina principal de ANSES se encuentra en CABA". Y sumó: "Sra Raverta, usted debe gestionar para los millones de jubilados y pensionados de todo el país, no solo para su Vicepresidenta y jefa política".

Así lo anunció ANSES:

Rápidamente, varios usuarios y usuarias salieron a cruzarla mostrándole que ANSES había detallado que jubiladas y jubilados no debían inscribirse. "Tené la dignidad de borrar eso porque es falso", dijo uno. Otro sumó: "Los jubilados no se inscriben porque lo cobran de forma automática"; mientras que un tercero expresó: "Graciela, los jubilados no tienen que inscribirse para cobrar el refuerzo. Cuando termine la causa de los aportantes truchos volvé...". Aún así, no se retractó ni corrigió el error.

Cabe destacar, de todas maneras, que quienes sí deben inscribirse deben esperar en largas filas virtuales para finalizar el trámite y conocer si podrán disponer del refuerzo económico. Durante la conferencia de prensa de este jueves, la portavoz Gabriela Cerruti pidió "paciencia" para la inscripción por la alta demanda en la página de MI ANSES.