Zoonosis: por qué los "besos" de las mascotas pueden enfermar a las personas

El Día Mundial de la Zoonosis es este 6 de julio, y es importante remarcar cuáles son los consejos para evitarla.

El Día Mundial de la Zoonosis es este 6 de julio, y es importante remarcar cuáles son los consejos para evitarla. Claro que, para ello, primero la explicación: la zoonosis es la transmisión de enfermedades propias de animales hacia los seres humanos. Pueden transmitirse por orina, saliva y materia fecal, generando problemas en las personas y también las mascotas. Según los expertos, una buena manera de protegerse es evitando que los perros/mascotas chupen (den "besos") en la cara de un individuo.

La veterinaria y fundadora del Refugio Aprani, Alicia Barreto, dialogó con El Destape y comentó cuáles son los recaudos que se tienen en un lugar tan lleno de mascotas: "Por lo menos en el caso de nuestro refugio, como está manejado con una veterinaria, está minimizado este tema porque nosotros tenemos muchos recaudos. Si sabemos que las las enfermedades son producidas por virus, bacterias, parásitos, hongos, que se pueden transmitir, entonces lo fundamental es saber dónde pueden estar las transmisiones y evitar esas este esas condiciones".

El gran problema comienza a ocurrir en diferentes hogares del país: si bien no hay una cifra exacta, son muchas las mascotas que no están inoculadas con todas las vacunas ni desparasitadas cada tres meses. Esto, segíun Barreto, es motivo de posible zoonosis: "El perro puede tener este parásito si lo deja subir a la cama, por ejemplo con los niños cuando juegan y los abrazan y el animal los chupan, pero previamente se había chupado y se había estado lamiendo las partes genitales y ahí se transmite al niño o a la persona mayor. Hay personas mayores que también se dejan chupar la cara por los perros, y eso tampoco está bien. No sólo por estos parásitos, sino que porque hay también bacterias que son muy raras, pero que también se pueden transmitir con las lengüetazos del perro.

Por qué los besos de los perros pueden generar graves problemas

"Hay que evitar en lo posible que el perro te lame la cara. Después el perro tiene que estar higiénico, ¿qué quiere decir esto? No hay que bañarlo todos los días, pero tiene que estar medianamente higiénico. Hay que cepillarlo, bañarlo de vez en cuando. Básicamente después de tocar el perro, uno se tiene que lavar las manos bien. Eso es una es una es como haber tocado algo sucio. O sea, son muy bonitos, son hermosos y a mí me encantan, pero hay que lavarse las manos muy seguido justamente para hacer desaparecer de nuestras manos cualquier tipo de infección o de parásito que nos puedan transmitir eventualmente", insistió Alicia Barreto.

Para sentenciar su pensamiento y su análisis para combatir la zoonosis, la profesional reconoció que hubo casos mortales a raíz de los "besos" de los perros y demás mascotas: "Si han sido mortales, han sido ocasionalmente, pero sí. No todas las cosas se ven, algunas son totalmente invisibles al ojo humano y que nos terminan enfermando. Por eso es muy importante que la saliva no toque la cara, o sea, no hay que no hay que permitir que el perro toque la cara. Ahí tenés la entrada directa hacia la conjuntiva de los ojos, hacia la nariz pudiendo entrar por fosas nasales y hacia la boca".

Refugio Aprani: cientos de mascotas esperando ser adoptadas

"El refugio nuestro tiene más de 200 animales, tenemos muchos animales (entre perros, gatos, caballos, gallinas, de todo tenemos). La verdad que solamente estamos manteniéndolo por donaciones de particulares, o sea, no tenemos ninguna subvención ni tampoco yo trabajo como veterinaria externa, sino que me dedico socialmente al refugio", recalcó Alicia Barreto.