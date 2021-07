Ángel de Brito insultó a su producción por los errores en LAM: "Todos pelotudeando"

Una seguidora le hizo notar de un grave error que ocurrió en LAM y el conductor explotó contra su propio equipo.

Ángel de Brito atraviesa un gran momento desde lo profesional. Los ángeles de la mañana es uno de los pocos programas de El Trece que puede enorgullecerse de ganarle a Telefe en el mano a mano por el rating. Sin embargo, suele ocurrir que las victorias relajan a los equipos y, al parecer, eso ocurrió con la producción de LAM que se ligó un fuerte insulto del conductor por los graves errores que salieron en vivo.

De Brito tomó nota de un tuit que escribió un seguidor que estaba viendo el programa y le hizo una observación, y su respuesta dejó entrever que no está todo bien con la producción. Una seguidora le indicó que le hicieron presentar una nota de Barby Franco "con declaraciones picantes en las que habla de Burlando", quien estaba como invitado en el piso. La nota era con la modelo, pero hablaba de cualquier cosa menos del famoso abogado. A la vuelta del reportaje, De Brito dijo "parece que editaron una parte".

Ángel de Brito explotó contra su propio equipo por una mensaje de una seguidora.

Ante el comentario que recibió, Ángel fue terminante y contundente. "Todo desorganizado hoy, estaban todos pelotudeando", aseguró sin dudas ni contemplaciones. Otro dato que le pasaron y terminó de crisparle los nervios fue que se dijo que Pampita había dado a luz el mismo día de su aniversario de casada, cuando en realidad contrajo enlace con García Moritán un 23 de noviembre, y no un 22 de julio.

Esta semana, De Brito aventajó por algunas décimas a Flor de Equipo, el programa de Florencia Peña en Telefe, algo que podría considerarse una hazaña para los tiempos que corren, con El Trece corriendo muy de atrás de su rival en casi todas las franjas.

La bomba de Ángel de Brito: Marcela Tauro y Alex Caniggia a Polémica en el Bar

En el último tiempo, Polémica en el bar vio pasar a diversos panelistas que fueron sumándose y bajándose del ciclo conducido por Mariano Iúdica. Según reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter, dos nuevos integrantes que prometen dar que hablar se sumarán al programa de América TV dentro de muy poco: se trata de Alex Caniggia y Marcela Tauro. A pesar del anuncio del periodista, todavía no está confirmado a partir de qué día los nuevos integrantes empezarán a sentarse en la mesa del ciclo creado por Gerardo Sofovich.

Hace unas pocas semanas, Dani La Chepi había revelado que se sumaría a Polémica en el bar a principios de julio con una publicación en su Instagram en la que se la veía firmando el contrato que la vinculaba con el ciclo de América TV. Pero pasó la fecha de debut y no se pudo ver a la ex participante de MasterChef Celebrity en la mesa del programa de Mariano Iúdica. La misma influencer explicó el motivo: desde Telefe la habían contactado y le hicieron notar que el contrato firmado con ellos tenía una cláusula de exclusividad, por lo que no pudo llegar a Polémica.