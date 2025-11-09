Yanina Latorre reveló la verdad detrás de la pelea entre Ángel de Brito y Beto Casella: "Es no tener códigos"

La conductora de Yanina Latorre se metió de lleno en el cruce que protagonizaron Ángel de Brito y Beto Casella en X, en medio de los rumores sobre la posible llegada del conductor a América TV. La ex angelita reveló los verdaderos motivos detrás de la pelea de ambos conductores.

La disputa había comenzado luego de que De Brito revelará que Casella iba a abandonar El Nueve para pasarse a América TV. Durante el tenso intercambio, el conductor de Bendita TV acusó a su par de LAM de no tener códigos. Sin embargo, Yanina Latorre salió a explicar qué había molestado a Ángel en realidad. “Hablando de códigos, voy a decirlo, total... cuando llamaron a Beto desde América, él pidió el horario de LAM. Eso es no tener códigos”, reveló Yanina Latorre en su programa de radio en El Observador.

Ángel de Brito y Beto Casella protagonizaron un fuerte cruce en X, en medio de los rumores de la salida del conductor de Bendita Tv

Y amplió: “No se lo dieron. Insistió, y cuando insistió, pidió 21:30 hs. Le dijeron que después de las 22 hs podía agarrar el horario que quisiera, pero de 20 a 22 hs es el horario de LAM, que es el éxito rotundo del canal”.

En ese sentido, la conductora dejó entrever que habría habido otro cruce puertas adentro. “Después Ángel tuiteó, cosa que yo no me voy a explayar, que se explaye él, y puso: ‘Podría contar Yanina Latorre todo lo que pasó por hablar de Beto’. Yo por ahora elijo callar, pero algún día lo voy a contar”, sostuvo.

Cómo fue el cruce en redes sociales entre Beto Casella y Ángel de Brito

El cruce en redes sociales comenzó cuando Ángel de Brito insistió, a pesar de la desmentida de su colega al aire, en que Beto Casella había rescindido su contrato con El Nueve para pasar a América TV. "Me extraña mucho que gente de la industria no maneje estos códigos", comenzó diciendo en X el jueves pasado.

"Los traspasos de este tipo están llenos de detalles pequeños, que hay que ir hablando uno a uno. Hay un ciclo que tengo que cuidar hasta fin de año, poniéndole el mismo amor de siempre. Hay marcas, auspiciantes comprometidos, panelistas involucrados", continuó el conductor de Bendita. Y agregó: "Estos procesos necesitan discreción, prolijidad, profesionalismo. Y debería ser el propio protagonista quien anuncie las cosas (por respeto a todo lo antes mencionado) en el momento que quiera y de la forma que desee".

"¡Vamos Beto! No sé qué códigos hablas, los pases siempre fueron y son noticia. Y cosas menores también lo son", le respondió De Brito un rato después. Y le señaló: "La novela la armaron ustedes faltando en banda a bendita, ahí no fueron discretos y hablaron ustedes en todos los programas, con poca discreción. Ustedes fomentaron que sea tema. Saludos".

A lo que Casella continuó: "Te aclaro que, cuando tuvimos el conflicto interno en el canal, no salimos a ventilarlo ni hacer un show con eso. Solamente le contestamos lo que pudimos a los movileros que venían a preguntar (entre ellos los tuyos), porque somos educados. Sobre el tema que nos encuentra acá, nunca nos vamos a poner de acuerdo".

Ángel coincidió con su colega y le señaló para concluir: "Coincido que iniciaste una discusión estéril, para que ahora nos busquen todos los cronistas. Es lo lógico, ser educado y atenderlos todos los días. Es lo que hacemos los respetuosos de la información y los colegas".