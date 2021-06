La desopilante teoría de Leuco sobre Cristina: "aceleró la vacunación por las encuestas"

Alfredo Leuco protagonizó un verdadero papelón en la pantalla de La Nación y volvió a atacar a Cristina Kirchner con un comentario insólito. Así fue el vergonzoso momento en vivo.

Desde que se comenzó a hablar de la vacuna del coronavirus en la Argentina, los medios hegemónicos y la oposición liderada por Juntos por el Cambio se han dedicado a lanzar todo tipo de mentiras y comentarios para tratar de desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández. Alfredo Leuco, uno de los periodistas funcionales al macrismo, protagonizó en las últimas horas un insólito comentario sobre Cristina Kirchner, que denotó -una vez más- la obsesión que tiene con la vicepresidenta.

Durante el pase del programa de La Nación+, Jonatan Viale sostuvo que Cristina teme perder las elecciones en Provincia de Buenos Aires: "Se habla, se rumorea y se comenta que Cristina está preocupada por ciertas encuestas que le están llegando sobre la Provincia de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense".

Leuco, que ya tenía pensado abarcar dicho tema en su editorial, le respondió: "Qué periodista, eh. Ahí hay olfato y conocimiento político. El título de mi columna es 'Cristina vio las encuestas y entró en pánico'". "¡Ah, te spoilee la editorial!", le contestó el hijo de Mauro Viale. Luego, el conductor le indicó: "No, no me spoileaste, ¡la estamos vendiendo! Estaba haciendo zapping dentro del programa".

Sin ningún tipo de argumento, Alfredo Leuco afirmó que cayó la imagen de Kicillof de cara a las elecciones y que por dicha razón Cristina Kirchner pidió que las clases presenciales vuelvan en Provincia de Buenos Aires: "Por eso Kicillof pegó el cambio en la presencialidad de la escuela".

"Por eso le han dicho los maestros: 'Muchachos, están en la casa. Los necesitamos en las escuelas militando con los padres, ocupando la calle, bajando línea y conteniendo a la gente. Ustedes están en la calle y nosotros estamos perdiendo'. Todas las semanas, el gobernador Kicillof está cayendo, sólo tiene un 37% de aprobación y Cristina supera el 50% de imagen negativa", agregó el periodista.

La teoría conspirativa de Leuco para atacar a Cristina Kirchner y al Gobierno

Como si fuera poco, y lejos de querer ponderar la llegada de millones de vacunas al país para hacerle frente al coronavirus, Alfredo Leuco sostuvo que la campaña de vacunación en la Argentina se incrementó para que la posición del Gobierno de cara a las elecciones legislativas mejoren: "Cuando Cristina vio eso (NdeR: las encuestas), dijo: 'Vamo' a multiplicar...'. De hecho, aceleraron el ritmo de vacunación por eso también".