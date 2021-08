"Vendedor de autos usados": Alfredo Casero estalló en TN contra la oposición en Juntos

El actor ultramacrista definió a los candidatos con una sola palabra, pero sorprendió con los de Juntos. Tanto que le cambiaron de tema.

El actor y militante del macrismo Alfredo Casero visitó el piso de Solo una vuelta más, en TN, y apuntó contra toda la dirigencia política. Pero a diferencia de otras exposiciones, el macrista se tiró en contra de Juntos por el Cambio, especialmente contra Facundo Manes y María Eugenia Vidal con curiosas comparaciones.

“Nunca en la vida me ofrecieron una candidatura porque no podrían manejarme. Necesitan gente que sean soldados de uno”, arrancó Alfredo Casero cuando le preguntaron si lo habían invitado a sumarse al macrismo de cara a las próximas elecciones para las que el macrismo anduvo buscando a gente de la farándula para sumarse a sus filas.

"Vidal es como una cosa que quedó a medio batir"

Luego de despotricar contra el presidente Alberto Fernández y cualquier medida que tome, el ex Cha cha cha también repartió para el espacio político de Mauricio Macri. “Juntos por el Cambio me ofrece a Facundo Manes que no sé quién es. No entiendo...no tiene trasfondo. Cada vez que veo a él o a Martín Lousteau no les creo nada, se me paran los pelos de la cabeza", cuestionó. “La única vez que hablé con (Horacio Rodríguez) Larreta no me dio bola porque hablé bien de (Mauricio) Macri”, disparó.

A continuación, esperando, quizás, que su invitado se relaje, Diego Sehinkman le pidió a Casero que definiera a los candidatos de la próxima contienda con una palabra... Pero se quedó desfigurado cuando comprobó que el amor del actor por el macrismo pende de un hilo. "Un vendedor excelente de autos usados en la ruta 202. No le creo nada, apareció de arriba, igual que el otro de rulitos (en referencia a Martín Lousteau)", lanzó el humorista mientras al conductor se le transformaba la cara.

A continuación, Sehinkman insistió para ver si Diego Santilli corría con mejor suerte ante la lupa del ex Cha cha cha. "No es, digamos, Winston Churchill. Son funcionarios buenos, malos, regulares, pero no son conductores", respondió Casero y, ya que estaba, también dejó una dura descripción de María Eugenia Vidal.

“Vidal arecía que iba a ser un bizcochuelo y ahora resulta que era menos que un flan. Es como una cosa que quedó a medio batir, que no levó realmente. Pero te dicen que eso (es un bizcochuelo)”, completó. De todos modos, para dejar tranquilo al militante de TN, el actor adelantó que votaría "a cualquiera en contra de este Gobierno".