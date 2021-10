La insólita teoría de Alfredo Casero: "Cristina Kirchner es amiga de los jueces"

El ex humorista macrista esbozó una disparatada teoría sobre el sobreseimiento de CFK en la causa por el Memorándum por Irán.

Una vez más, Alfredo Casero dejó plasmar su odio y machismo en complicidad con Todo Noticias (TN), el canal macrista que nuevamente dejó reproducir fake news sobre la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA que sobreseyó por inexistencia del delito a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este marco, el humorista macrista devenido en comentarista político lanzó una disparatada teoría sobre Cristina Kirchner y afirmó que es "amiga de los jueces" que "la dejaron irse a su casa".

Casero omitió así, por ejemplo, que había jueces que iban a jugar al tenis y que los querellantes se reunieron con el expresidente (Mauricio Macri) antes de presentar declaración, como Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Justamente sobre estas situaciones, el abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, confirmó que llevarán adelante causas penales ya iniciadas contra estos magistrados.

Pero eso no es todo, Casero fue por más y con una actitud totalmente discriminatoria sobre el cuerpo, apuntó contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández, con total falta de respeto a la investidura presidencial, lo calificó de "payaso" y cuestionó su estado físico: "No puede salir a recorrer con ése estado físico. Decí que hay tantos Fernández que la gente se olvida".

El machismo extremo de Casero

En otro tramo de la entrevista, Alfredo Casero volvió a demostrar su machismo violento y su falta de respeto hacia las mujeres al apuntar contra la primera dama Fabiola Yáñez, en una frase irrepetible y ordinaria respecto a su embarazo. "Tenemos que dejar de hablar de si a Yáñez le viene o no, mientras nos están llevando al totalitarismo", lanzó y fue repudiando en las redes sociales.

Cargado de odio, por último, también apuntó contra sus aliados, y dijo que "esta lleno de libertarios que putean a los que no piensan como ellos. Libertarios que todavía no liberaron nada. Se enfrentan con todo el mundo".

No es la primera vez que Alfredo Casero derrapa en vivo en una entrevista con Todo Noticias (TN), hace algunas semanas cuando se refirió a las elecciones legislativas, en un cara a cara con el periodista Nicolás Wiñazki, el actor ultraopositor declaró: "Voy a decir lo que pienso: (el país no va a mejorar) hasta que la gente que recibe planes sociales, ayudas, etcétera, no vote".

"Hasta que los presos dejen de votar, que son 5 mil o 6 mil votos, no sé si estará bien o estará mal, pero ellos (el Gobierno nacional) tienen una clientela asegurada y esa clientela asegurada va a ir por más...", lanzaba el artista de 58 años.