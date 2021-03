Es uno de los protagonistas más excéntricos e importantes de MasterChef Celebrity. Y si bien se conocen muchísimos detalles sobre su vida mediática y privada, fruto de su constante exposición en los diferentes medios y redes sociales, hay un interrogante que todavía no se termina de dilucidar por completo: ¿de qué club es hincha Alex Caniggia?

La respuesta es compleja de responder, ya que en diferentes momentos de su vida "El Emperador" se ha fotografiado y ha hinchado por camisetas diferentes del fútbol argentino. A saber: el cocinero del certamen culinario emitido por Telefe tiene imágenes en la que se muestra con casacas de River, Boca, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata.

Entonces, esta pregunta se hace compleja de dilucidar, pero al parecer la verdad está a la vista: Alex Caniggia no tiene un club en particular. No es sólo hincha de Boca por la historia de su padre en el "Xeneize", ni tampoco del "Millonario" por haber sido el club en el que Claudio Paul dio sus primeros pasos. Lo de la camiseta de San Lorenzo podría explicarse por su aparición en ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli y del cual participó durante algunas temporadas.

La sorpresa más grande es la de Estudiantes de La Plata. No hay ningún nexo entre él y el "Pincha". Sin embargo, en épocas donde Diego Maradona supo ser el director técnico de Gimnasia de La Plata, la aparición de esta fotografía junto a la indumentaria del "León" podría relacionarse a la amistad que tuvo "Pelusa" con Claudio Caniggia y a la distancia que hay entre él y su mediático hijo.

Qué dijo Alex Caniggia cada vez que posó con una camiseta diferente del fútbol argentino

Cuando se puso la camiseta de San Lorenzo, la de Boca, la de River o la de Estudiantes, Alex Caniggia siempre realizó el mismo comentario. O todos tuvieron una similitud: la supremacía de la institución a la que hizo alusión por sobre las demás del fútbol argentino.

¿Qué escribió cuando subió la foto con la del "Ciclón"? "Hoy con la de San Lorenzo. A full. #SiempreAlTop". Mismo caso cuando se fotografió con la casaca "xeneize": "Los Bosteros Grosos no competimos, porque no tenemos nadie a nuestro nivel #siemprealtop".

Ahora bien, ¿qué manifestó al posar junto a la camiseta del "Millonario"? "Vamos River carajo, el mejor club. Vamos los Millonarios, los más grosos". Al parecer, Alex Caniggia ha elegido equipos importantes por los cuales hinchar, y va variando entre ellos según sus preferencias. Lo cierto es que, el cuadro que él elija temporalmente, siempre será el mejor y estará "al top".