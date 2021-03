Escandaloso cruce en el aire de América TV.

En el aire de América TV se vivió un momento de tensión entre compañeros de trabajo. Es que, en plena emisión de Fantino a la tarde, el conductor Alejandro Fantino se cruzó fuertemente con su panelista Luis Ventura. Todo se dio a raíz de una opinión del líder del programa sobre la intolerancia en la República Argentina.

Sin pensar que sería interrumpido por Ventura, Fantino aseguró: “Argentina se está poniendo violentísima y parte de la intolerancia. Lo cagaron a piedrazos al presidente, nos puteamos en todos lados, agresiones en redes sociales. ¿Qué pasa con la intolerancia en la Argentina? ¿Qué hacemos con los intolerantes?”.

“¿Quién se pone en juez para determinar quién es tolerante o intolerante?”, exclamó Luis Ventura, sorprendiendo al conductor. Por su parte, Fantino le retrucó: “¿Qué pasa si mañana viene ‘x’ y la empieza a insultar a Cristina? ¿Y a los dos días viene otro y lo insulta a Macri? ¿Vos qué hacés?”.

Hábil conocedor de los medios de comunicación, Luis Ventura le recordó a Fantino que él es el conductor del programa y que puede decidir qué se dice y que no mientras las palabras se emitan en su ciclo: “¿Quién es el dueño del programa? ¿El que viene o vos? Bueno, entonces le digo: ‘Señor, retírese’. Y listo".

“¡Ah, pero sos un intolerante!”, exclamó Fantino, quien fue rápidamente cruzado por el ex periodista de Intrusos en el espectáculo: "No, en mi casa, en mi pantalla y en mi programa yo hago lo que quiero”. En tanto, el santafesino intentó explicarle que "no se trata de un programa, sino de lo que está bien y está mal”. Allí, de forma lapidaria, Ventura le contestó: “¿Justo vos me vas a venir a pintar la cara?". La tensión se apoderó del estudio, aunque luego el programa siguió por sus cauces normales.

Oscar Ruggeri "amenazó" a Alejandro Fantino en ESPN: "Te mato"

En el aire de ESPN FC Show, Alejandro Fantino protagonizó un violento momento junto con Oscar Ruggeri. En realidad, el conductor fue la víctima de una recreación llevada adelante por el "Cabezón". ¿Qué fue lo que ocurrió?

En su afán por contar una anécdota que lo vinculaba a él y a Vicente Pernía, Oscar Ruggeri reveló que tomó a su compañero del cuello (NdeR: compartieron plantel en Boca Juniors) para realizarle una advertencia: "Si el 9 toca la pelota, cuando termine el partido te mato”.

Claro, en este caso y para recrear el momento, Alejandro Fantino se transformó en "Vicente Pernía" y fue quien sufrió en carne propia al ex campeón del mundo con la selección argentina en 1986. Todo esto se dio en el marco de una charla en la que Ruggeri recordó la previa de un Superclásico en el que finalmente "el 9" marcó un gol. Ese delantero no fue otro que Leopoldo Jacinto Luque, también acreedor de la Copa mundial con el elenco "albiceleste" en el Mundial 1978.