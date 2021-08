Alberto Fernández habló sobre el ataque a Florencia Peña: “Ingrato”

El mandatario se expresó sobre las denuncias que recibió por las visitas a Olivos e hizo alusión a la operación contra la actriz.

El presidente Alberto Fernández se refirió al conflicto que atraviesa Florencia Peña por las acusaciones machistas y la denuncia penal que recibió tras su visita a Olivos en mayo del año pasado. El mandatario aseguró que el caso de la actriz fue de un ensañamiento personal pocas veces visto y lo calificó de “ingrato e injusto”.

“Yo estaba trabajando de presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me quede encerrado en mi casa? Tenía que gobernar un país”, expresó Fernández en referencia a los cuestionamientos que recibió por haber atendido a dirigentes y trabajadores en su oficina de Olivos en medio de la cuarentena. Así, el Presidente trajo cordura ante las irrisorias declaraciones de la oposición, que lo denunció por haber tenido reuniones.

“Claro que se lo pedía a los ciudadanos, pero yo tenía que seguir trabajando. Era el presidente de la República”, continuó Alberto sobre el hecho de que la importancia de su labor la hacía imposible de interrumpir. Luego, hizo explícita alusión a los ataques que recibió Florencia Peña y lanzó: “La castigaron a Florencia Peña de un modo tan injusto e ingrato. La vi una vez en mi vida, que vino a hablar por sus compañeros de trabajo. Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques”.

El regreso de Flor a su programa

Hace un par de días, Florencia Peña se ausentó del ciclo que conduce por Telefe todos los mediodías, Flor de Equipo, por un colapso emocional que tuvo a raíz de la catarata de agresiones que recibió. En su regreso al programa, la actriz expresó: “Lo primero que quiero es agradecer. Estoy hecha una idiota, voy a llorar, ya me conocen. Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan. Está bueno que a uno le atraviese la vida”.

Luego, la celebridad respondió a aquellos que la catalogaron como una “ciudadana de privilegio” por su reunión con el presidente: “Entiendo perfectamente que esta pandemia nos trajo mucho dolor. Yo también perdí a mi papá en pandemia y tampoco lo pude despedir. Estábamos todos intentando, en ese momento, hacer algo que nos ayudara a todos a salir adelante. Esa fue mi única intención” y remarcó: “Fui una sola vez, la única intención con la que fui a esa reunión fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria”.